HIMARS-hätä leviää Venäjän sotabloggaajien keskuudessa – Putin tapasi Kremlin kriitikoita, bloggarien suut halutaan tukkia

Vaikka vahvistettua tietoa ammusvarastoihin ja komentopaikkoihin tehtyjen iskujen aiheuttajista ei ole, on niiden määrän selkeä lisääntyminen yhdistettävissä ajallisesti Yhdysvaltain antamien pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimien Ukrainaan saapumiseen.

Selvää on myös se, että Ukrainan epäsuorantulen arsenaalista HIMARsit tarjoavat sekä pisimmän kantaman että suurimman tarkkuuden.

– Päätellen osuman tarkkuudesta, tämä on todennäköisesti HIMARS-raketinheittimen työtä. Ukraina on saanut voimakkaita ja tarkkoja aseita, joita he käyttävät pätevästi, summasi 430 000 seuraajaa kerännyt Venäjä-mielinen sotabloggaaja Older than Edda jakamansa räjähdysvideon yhteydessä.

Liki 450 000 seuraama sotabloggaaja Military Informant puolestaan toteaa, että taistelu HIMARSin kaltaista järjestelmää vastaan olisi pitänyt aloittaa jo ennen kuin sota alkoi.

– On yksinkertaisesti mahdotonta hajauttaa tukikohtia, joissa on erittäin keskitetty johto ja erittäin vanhat viestintävälineet, hän katsoo.

Ukraina julkaisi videon letkassa ajavia venäläistankkeja vastaan tehdystä iskusta maaliskuussa.

Venäjän armeijan komentorakenteen on arvioitu olevan merkittävästi länsimaista vastinettaan keskittyneempi. Näin ollen pienet yksiköt eivät toimi kovinkaan oma-aloitteisesti, vaan nyrkkisääntönä toimintaohjeita odotetaan aina ylempää.

Tämän on katsottu myös osaltaan vaikuttavan siihen, että Venäjä on menettänyt sodan aikana varsin merkittävän määrän korkea-arvoisia kenraaleja. Heidän on uskottu menneen vaarallisiin paikkoihin johtamaan joukkoja.

"Venäjän puolustus tehoton HIMARSeja vastaan"

Ukrainalla on käytössään tiettävästi alle kymmenen HIMARS-raketinheitintä. Ensimmäisessä erässä niitä toimitettiin neljä, heinäkuun puoliväliin mennessä on luvattu neljä lisää. Myös Yhdysvaltain seuraava avustuserä sisältää taas neljä HIMARSia, CNN kertoo.

HIMARS eli koko nimeltään M142 High Mobility Artillery Rocket System on vuonna 2010 käyttöön otettu yhdysvaltalaisvalmisteinen pitkän kantaman raketinheitin, joita on julkisten tietojen mukaan rakennettu reilut 500 kappaletta.

Vaikka HIMARSeja on Ukrainalla vähän, on niiden tuhoaminen Venäjän armeijalle vaikeaa, toteaa sotabloggaaja Military Informant.

– Tuhoaminen vaatii ennen kaikkea ilmasta käsin toimivaa tiedustelua ja taistelukentän hallintaa ainakin muutamien kymmenien kilometrien syvyyteen, sotabloggaaja Military Informant toteaa.

– Se on mahdotonta ilman ilmavalvonta- ja taistelunjohtokoneita, joita meillä ei ole, Military Informant jatkaa.

Venäjän kehittynein panssarivaunu T-90M "Läpimurto" kohtaa voittajansa Ukrainan armeijan jakamalla videolla.

HIMARS-raketinheittimillä voidaan ampua ohjuksia, joiden kantama on 300 kilometriä. Ukrainalla on tosin käytössään vain ohjuksia, joiden pisin mahdollinen kantama on eri lähteiden mukaan 50–80 kilometria.

– Neljästä kahdeksaan HIMARSia voivat liikkua vapaasti (Koillis-Ukrainan) Harkovasta (Etelä-Ukrainan) Hersoniin, Military Informant väittää.

Itä-Ukrainan entinen separatistijohtaja ja epäilty sotarikollinen Igor Girkin ei kiittele hänkään Venäjän armeijan suorituskykyä.

– Ilmeisesti Venäjän ilmapuolustusjärjestelmät, jotka suhteellisesti, hyvin suhteellisesti, selvisivät Totshka-ohjusten ja Uragan-rakettien hyökkäyksistä ovat tehottomia HIMARSien ampumia ohjuksia vastaan, Girkin toteaa.

Sotabloggarit Putinin puheilla

Venäjän presidentti Vladimir Putin väitetysti tapasi maansa sotakirjeenvaihtajia ja -bloggareita Pietarissa järjestetyssä talouskonferenssissa kesäkuun 17. päivänä.

Tapaamisesta kertoo yksityiskohtaisesti 620 000 seuraajan sotabloggaaja Rybar, raportoi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW uskoo tapaamisen tapahtuneen, sillä Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov totesi 12. kesäkuuta, että Putin tulisi tapaamaan sotakirjeenvaihtajia. Myöhemmin Venäjän valtiomedia RT:n päätoimittaja Margarita Simonyan sanoi tapaamisen tapahtuneen.

– Rybar väittää, että kaksi keskeistä sotakirjeenvaihtajaa kertoivat Putinille eturintaman ongelmista. Tämän jälkeen Venäjän puolustusministeriö alkoi pitää sotakirjeenvaihtajia "uhkana" kun aiemmin heihin oli suhtauduttu "huonosti hallittuna ongelmana", ISW kirjoittaa.

Venäjä väittää videon näyttävän, miten se tuhoaa USA:n Ukrainalle antamia HIMARS-raketinheittimiä – Ukraina ja Yhdysvallat ovat kiistäneet videon aitouden.

Putinin oli todennäköisesti tarkoitus rauhoitella sotabloggaajien tyytymättömyyttä, joka kasvoi merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjän armeijan epäonnistunut Donetsjoen ylitys nousi otsikoihin, ISW katsoo.

– Jos se oli Putinin tavoite, niin hän epäonnistui. Sotabloggaajat ovat yhä olleet hyvin kriittisiä sitä tapaa kohtaan, jolla Venäjä käy sotaa. Putin tosin saattoi saada myös rehellisemmän kuvan siitä, mitä rintamilla todella tapahtuu, ISW arvioi.

Kreml väitetysti yrittää hiljentää kriitikot

Sotabloggaaja Rybarin mukaan tiedottamisesta vastaavat Venäjän sotilaskomentajat yrittävätkin nyt hiljentää venäläisiä sotakirjeenvaihtajia ja -bloggareita, jotta tieto Venäjän epäonnistumisista Ukrainassa eivät leviäisi.

– Negatiiviset kokemukset Tshetshenian sodasta muovaavat heidän toimintaansa. Tuolloin sotakirjeenvaihtajat paljastivat eturintaman ongelmia Kremlille ja nolasivat komentajia, ISW kertoo Rybarin sanoneen.

Huomattavaa on, että satoja tuhansia seuraajia keränneet sotabloggarit eivät yleisesti ottaen vastusta sotaa, vaan pikemminkin ovat sen puolella ja useat heistä ovat moittineet muun muassa sitä, ettei ole julistanut minkään luokan liikekannellepanoa.

– Se, että isänmaalliset ja sotaa puoltavat bloggaajat syyttävät Kremliä oletusarvoisesti sodassa tapahtuvista epäonnistumisista ja ongelmista saattaa luoda lojaalin opposition, ISW kirjoittaa.