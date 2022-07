Jopa Sergei Lavrov myöntää HIMARSin tehon ja vaatii siksi lisävalloituksia – USA:n armeijan komentaja ylistää Ukrainan raketti-iskuja

– Presidentti (Vladimir Putin) oli hyvin selkeä: (Tavoitteena on) denatsifikaatio ja demilitarisointi siinä merkityksessä, että meidän turvallisuudellemme ei ole uhkaa, eikä Ukrainan alueelta tule sotilaallista uhkaa. Tämä tavoite on yhä pysynyt samana, Lavrov muotoili Venäjän valtiomedia RT:lle antamassaan haastattelussa CNN:n mukaan .

Ukrainan on raportoitu tuhonneen tarkoilla HIMARS-hyökkäyksillä kymmeniä Venäjän armeijan ammusvarastoja ja komentokeskuksia.

Venäjän suurin etu Ukrainan sodassa on ollut sen merkittävä tykistöylivoima. Iskemällä Kremlin ammusvarastoihin "HIMARS on dramaattisesti muuttanut voimatasapainoa" , kirjoitti Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin läheinen liittolainen ja kansliapäällikkö Leonid Volkov.

HIMARS eli koko nimeltään M142 High Mobility Artillery Rocket System on vuonna 2010 käyttöön otettu yhdysvaltalaisvalmisteinen pitkän kantaman raketinheitin, joita on julkisten tietojen mukaan rakennettu reilut 500 kappaletta.

HIMARS-raketinheittimillä voidaan ampua ohjuksia, joiden kantama on jopa 300 kilometriä. Ukrainalla on tosin käytössään vain ohjuksia, joiden pisin "realistinen maksimikantama" on sotilasprofessori Marko Palokankaan mukaan noin 84 kilometria.