Venäläisten sotabloggaajien keskuudessa kytee HIMARS-hysteria – nyt USA lupaa taas lisää raketinheittimiä Ukrainalle

Selvää kuitenkin on, että mitä epäsuoraan tuleen tulee, Ukrainan on mahdollista iskeä HIMARS-raketinheittimillä pidemmälle kuin muilla aseilla, jotka sillä on arsenaalissaan.

"Johto ansaitsee joutua sotaoikeuteen"

HIMARS eli koko nimeltään M142 High Mobility Artillery Rocket System on vuonna 2010 käyttöön otettu yhdysvaltalaisvalmisteinen pitkän kantaman raketinheitin, joita on julkisten tietojen mukaan rakennettu reilut 500 kappaletta.

Merkille pantavaa on, että Girkinin ja useiden muiden venäläisten sotabloggaajien kritiikki suuntautuu Venäjän sotilasjohtoon sen sijaan, että moitteita suunnattaisiin HIMARSit lahjoittanutta Yhdysvaltoja tai yleisesti länsimaita kohtaan, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).