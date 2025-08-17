Alexander Stubb lähtee maanantaina Washingtoniin, kertoo tasavallan presidentin kanslia X:ssä.
Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin isännöimään tapaamiseen maanantaina 18. elokuuta Washington D.C:ssä.
Tasavallan presidentin kanslian tiedotteen mukaan tapaamisessa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä muita eurooppalaisia johtajia.
Mukaan ovat lähdössä ainakin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Tänään videotapaaminen
Stubb osallistuu jo tänään etäyhteydellä videokokoukseen, jossa niin sanotun halukkaiden koalition maat keskustelevat rauhan saamisesta Ukrainaan.
Videokokouksen järjestävät Ranska, Saksa ja Britannia Trumpin ja Putinin Alaskan-tapaamisen jälkimainingeissa.
