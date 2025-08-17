Stubb lähtee maanantaina Washingtoniin

LK stubb
Alexander Stubb osallistuu maanantaina Washingtonissa kokoukseen Trumpin, Zelenskyin ja joidenkin muiden Euroopan johtajien kanssa.Lehtikuva
Julkaistu 18 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Piia Turunen

piia.turunen@mtv.fi

STT

Reuters

Alexander Stubb lähtee maanantaina Washingtoniin, kertoo tasavallan presidentin kanslia X:ssä.

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin isännöimään tapaamiseen maanantaina 18. elokuuta Washington D.C:ssä. 

Tasavallan presidentin kanslian tiedotteen mukaan tapaamisessa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä muita eurooppalaisia johtajia.

Mukaan ovat lähdössä ainakin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Tänään videotapaaminen

Stubb osallistuu jo tänään etäyhteydellä videokokoukseen, jossa niin sanotun halukkaiden koalition maat keskustelevat rauhan saamisesta Ukrainaan. 

Videokokouksen järjestävät Ranska, Saksa ja Britannia Trumpin ja Putinin Alaskan-tapaamisen jälkimainingeissa.

Uutinen päivittyy.

Lue lisää: Ukrainan liittolaiset järjestävät tänään videotapaamisen, myös Stubb osallistuu

Zelenskyin mukaan tulitauosta kieltäytyvä Venäjä vaikeuttaa pyrkimyksiä sodan lopettamiseksi

Jarmo Lindberg varoitti yhdestä asiasta, jos Venäjä saisi Donetskin

CNN: Ukrainalle oli tarjottu turvatakuita ilman Naton osallisuutta

Lisää aiheesta:

Presidentti Stubb avaa Trumpin järjestämän ryhmäpuhelun sisältöäTrump: Ukrainan tilanne ei edisty, ennen kuin tapaan PutininStubb keskusteli taas Ukrainasta Trumpin ja Zelenskyin kanssa – toi esiin yhden asianStubb osallistuu torstaina Pariisin Ukraina-kokoukseenZelenskyi tapaa Britannian pääministerin vielä tänäänUkrainan tukiryhmä kokoontuu ensi kertaa Britannian johdolla – Antti Häkkänen paljastaa syyn
Alexander StubbVolodymyr ZelenskyiDonald TrumpUkrainan sotaMaailmanpolitiikkaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Alexander Stubb