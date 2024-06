"Tuhosimme kokonaisia kolonnia – HIMARS ei ollut hiljaa koko päivänä" – sotilas paljastaa, mitä rajoitusten poistuminen tarkoitti

Ukrainan varapuolustusministerin Ivan Havryliukin mukaan ainakin 90 000 venäläissotilasta valmistautui hyökkäämään rajan yli Ukrainaan Harkovan alueella, kun Yhdysvallat vihdoin suostui siihen, mitä Ukraina on pitkään ja hartaasti pyytänyt.

Nyt Ukraina saa, rajoitetusti, käyttää Yhdysvaltojen aseita Venäjän puolella.

Jo aikaisemmin Venäjä oli hyökännyt rajan yli Harkovan alueelle noin kymmenen kilometrin syvyyteen. Ukraina oli tietoinen venäläisjoukkojen olemassaolosta ja myös asiantuntijat spekuloivat hyökkäyksen mahdollisuudella.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ukraina vain oli verrattain kykenemätön tekemään venäläisjoukoille mitään, sillä siltä puuttui lupa hyökätä länsiaseilla rajan yli Venäjän puolelle. Ukrainan kyky sotia nykyisenkaltaisella tavalla on pitkälti riippuvainen länsiaseista. Samaan aikaan venäläisjoukot tulittivat esimerkiksi tykistöllään Venäjän puolelta Ukrainaan.

Kun Ukraina touko-kesäkuun vaihteessa sai luvan lahja-aseiden käyttöön ennen kaikkea Yhdysvalloilta, alkoi tulitus.

– HIMARSit eivät olleet hiljaa koko päivänä. Ensimmäisistä päivistä lähtien ukrainalaisjoukot onnistuivat tuhoamaan kokonaisia venäläisjoukkojen kolonnia, jotka olivat rajaseudulla odottamassa käskyä edetä Ukrainaan, väittää Hefastus-kutsumanimeä käyttävä Harkovan alueen tykistökomentaja uutistoimisto AP:n haastattelussa.

HIMARS on yhdysvaltalainen pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmä, joka on tunnettu tarkkuudestaan ja tuhovoimastaan. Ukrainalla on ollut niitä käytössään kesästä 2022 lähtien.

3:04 Sotilastiedustelun entinen päällikkö, nykyinen europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok.) kertoo videolla, miksi HIMARS-raketinheitinjärjestelmä on tehokas.

Ukrainan on jo aikaisemmin raportoitu tulittaneen HIMARSeilla Venäjän puolelle jotakuinkin heti, kun lupa siihen Yhdysvalloilta heltisi. Venäläinen Telegram-kanava Dosye Shpiona julkaisi väitetysti S-300- tai S-400-ilmatorjuntajärjestelmään osuneesta iskusta sekä kuvia että videoita.

Uutistoimisto AP:n haastatteluiden perusteella HIMARS-iskut ovat olleet merkittävästi laajamittaisempia kuin aikaisemmin on raportoitu.

Yhdysvaltojen sääntömuutoksen jälkeen yksikään S-300-ohjus ei ole osunut Harkovaan, väittää ukrainan tiedustelupataljoonan komentaja Denys Yaroslavsky yhdysvaltalaislehti Washington Postin haastattelussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka S-300 on ensisijaisesti ilmatorjuntajärjestelmä, voidaan sen ohjuksia käyttää myös maakohteita vastaan ja niin Venäjä on myös läpi hyökkäyssotansa tehnyt.

"Kyse on maalaisjärjestä"

Tilanne ei ole lahja-aseiden käytön suhteen vieläkään täysin Ukrainan mieleen, sillä rajoitteita on yhä olemassa.

Yhdysvallat on antanut Ukrainalle luvan käyttää lahjoittamiaan aseita kaikkia venäläisjoukkoja vastaan, jotka ovat "tulossa rajan yli", kertoi Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan PBS:n haastattelussa.

– Kyse ei ole maantieteestä, vaan maalaisjärjestä. Jos Venäjä hyökkää tai on hyökkäämässä alueiltaan Ukrainaan, käy järkeen sallia Ukrainan hyökätä joukkoja vastaan, jotka hyökkäävät rajan takaa, Sullivan sanoi.

Toisin sanoen Yhdysvaltojen säännöt aseiden käytölle ilmeisesti kieltävät Ukrainaa hyökkäämästä lahja-aseilla sellaisiin Venäjällä sijaitseviin sotilaskohteisiin, jotka eivät ole aktiivisesti hyökkäämässä tai suunnittelemassa hyökkäystä Ukrainaan, tulkitsee yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Useiden lähteiden mukaan Yhdysvallat ei myöskään ole antanut Ukrainalle lupaa käyttää pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia Venäjän rajojen sisällä. Ukraina on käyttänyt kyseistä ohjusta useisiin iskuihin Venäjän Krimin lentokenttiä ja muita kohteita vastaan.

Venäjällä on yhä käytössä merkittävä suoja-alue sotilaskohteilleen, ISW arvioi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Yksikään merkittävä venäläinen sotilaslentokenttä ei ole GMLRS-ohjusten kantaman sisällä, mutta monet ovat ATACMS-ohjusten kantaman sisällä, ISW toteaa.

Ukraina kaipaa lisää vapauksia

Jos Ukraina saisi käyttää myös ATACMS-ohjuksia Venäjän puolella, voisi se "hyökätä prikaatien komentopaikkoja ja pohjoista joukko-osastoa" vastaan, sanoo AP:n haastattelema tykistökomentaja Hefastus. Nyt ne on sijoitettu 100–150 kilometrin päähän eli Ukrainan käytössä olevien aseiden kantaman ulkopuolelle.

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan ukrainalaisviranomaiset pelkäävät, että vain Ukrainan kannalta epätoivoinen tilanne todennäköisesti hellyttää Yhdysvallat antamaan luvan pitkän kantaman aseiden käyttöön Venäjän sisällä.

Ukraina on viime kuukausina iskenyt myös Venäjän puolella olevia sotilaslentokenttiä ja muita kohteita, eritoten öljyjalostamoita, vastaan.