HIMARS iskee kuin "kirurgi skalpellilla" – miksi ihmeessä USA on antanut raketinheittimiä Ukrainalle niin vähän?

Ukraina on tuhonnut HIMARSeilla viitisenkymmentä Venäjän ammusvarastoa, sanoi puolustusministeri Oleksiy Reznikov pari päivää takaperin The Kyiv Independentin mukaan. Lukua ei ole vahvistettu, mutta länsimaiden arviot ovat olleet samansuuntaisia.

– HIMARSin vaikutuksen ehkä tärkein seikka on, että sen avulla Ukraina on voinut sotia kuten se haluaa eli "syövyttävää strategiaa" käyttäen. Ukraina hyökkää Venäjän heikkouksiin, kirjoittaa australialainen kenraalimajuri evp. Mick Ryan Engelsberg Ideas -sivustolle .

Miksi vain parikymmentä HIMARSia?

Raketinheittimien iskuvoiman huomioiden on kyselty, miksi Yhdysvallat on antanut HIMARSeja näennäisesti varsin kitsaasti.

Julkisten tietojen mukaan HIMARSeja on valmistettu noin 500 kappaletta. Noin 200 ukrainalaissotilasta puolestaan on saanut HIMARS-koulutuksen, sanoo Yhdysvaltain asevoimien komentaja Milley.

Ohjuksia kuluu tuhansia kuukaudessa

HIMARS-raketinheittimillä voidaan ampua monenlaisia ohjuksia, joiden kantama on jopa 300 kilometriä. Ukrainalla on käytössään ohjuksia, joiden pisin "realistinen maksimikantama" on sotilasprofessori Marko Palokankaan mukaan noin 84 kilometria.

All Over Press

All Over Press

– Ukrainalla on nyt 16 HIMARSia (25. heinäkuuta). Jokainen niistä ampuu vähintään 12 ohjusta per päivä. Kuusitoista kertaa kaksitoista on 192 ohjusta per päivä, Hertling sanoo.