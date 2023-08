Tällaisia oireita voi olla 24 tuntia ennen sydämenpysähdystä – tutkimus selvitti ennakoivat merkit

Tutkimuksen mukaan jopa puolella ihmisistä on erilaisia oireita päivää ennen "varoittamatta" iskevää sydämenpysähdystä. Oireisto vaihtelee sukupuolen perusteella.

Näin sydänpysähdys ennakko-oireili

Suomessa sydänperäisen, odottamattoman äkkikuoleman kohtaa vuosittain 5 000–10 000 henkilöä. On mahdollista, ettei sydänsairaus oireile ennen tätä. Äkkikuoleman syy on yleensä sydämenpysähdys eli vaikea rytmihäiriö, kertoo Terveyskirjasto. Yleisin sydänpysähdyksen aiheuttava sairaus on sepelvaltimotauti.