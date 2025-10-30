



Taksinkuljettaja pelkäsi henkensä puolesta, kun tuikituntematon asiakas alkoi puukottaa häntä. Mikkelin murhasta syytetty 19-vuotias pahoinpiteli ennen Mikkelissä tapahtunutta henkirikosta taksinkuljettajan Jyväskylässä ja ryösti tältä taksin. Häntä syytetään teräaseella tehdyn väkivallan takia murhan yrityksestä. Nuorukainen kiistää syytteen ja katsoo syyllistyneensä törkeään ryöstöön. Tapahtumat alkoivat heinäkuisena aamuyönä. Taksikuski kertoi poliisille kuulusteluissa saaneensa keikan ajaa henkilö Jyväskylän Halssilan hiihtomaan hiekkaparkkipaikalle. Noutopaikalla apukuljettajan paikalle nousi nuori, normaalilta vaikuttanut mies, joka ei vaikuttanut päihtyneeltä. – Kyytiin noustessa hän moikkasi, mutta muuten oli hiljaisen oloinen eikä puhunut matkalla mitään, kuljettaja muisteli. 1:01 Video: 19-vuotiaalta Mikkelin murhasta syytetyllä tekoon viittaavia nettihakuja.





Murhasta epäilty houkutteli nuorta naista ajelulle matkallaan verityöhön – yhdessä kuvassa karmiva yksityiskohta

Syrjäinen sijainti epäilytti

Matkan määränpää oli syrjäinen, minkä takia kuljettaja halusi vielä varmistaa, että he ovat menossa oikeaan paikkaan.

– Kysyin siinä, kun tie kääntyy hiihtomaahan, että haluaako hän sinne hiihtomaahan saakka, koska minusta vähän outo aika mennä sinne aamuyöstä, koska se on vähän keskellä ei mitään ja syrjässä. Tämä nuori mies sanoi, että "kaverit oottaa siellä, että mennään perille saakka", taksikuski kertoi.

Todellisuudessa syrjäinen sijainti oli valittu rikosta varten.

– Tilasin taksin juuri hiihtomaahan sen takia, kun ajattelin, ettei siellä ole ketään ihmisiä, niin siellä se taksi olisi helppo ottaa haltuun, kun ei olisi ketään silminnäkijöitä, syytetty kertoi kuulusteluissa.

Välähdys ja veitsi oli kaulalla

Kun auto pääsi perille, syytetty kysyi taksinkuljettajalta kyydin hintaa.

– Minä käänsin pään vasemmalle, missä puhelimeni oli ikkunan vieressä. Tarkoitukseni oli katsoa siitä sovelluksesta se kyydin hinta. Huomasin tässä vaiheessa sivusilmällä välähdyksen. Seuraava havaintoni on, että veitsi kävi kaulallani ja kaulassa onkin pieni jälki siitä. Mies yritti viiltää veitsellä kaulani auki.

Kuljettaja kertoo, että onnistui väistämään lyönnin luultavasti sen ansiosta, että kuljettajan ja apukuljettajan välissä oli niin pitkä matka, että hän ehti reagoida liikkeeseen. Ensimmäiseen iskuun ei myöskään hänen arvionsa mukaan tullut niin paljon voimaa.

Syyttäjä arvioi tiistaina käräjäoikeudessa, että voimakkaammalla lyönnillä uhrin "henki olisi mennyt" jo ensimmäisestä lyönnistä.

Taksinkuljettaja kertoo, että yritti puolustautua lyömällä hyökkääjää pesuainepullolla. Pesuainepullo on ilmeisesti sama, joka näkyy poliisin vereentyneestä kuljettajan istuimesta ottamassa kuvassa kuljettajan jalkatilassa.

Yritti puolustautua pesuainepullolla

Syytetty jatkoi hyökkäyksiään sanaakaan sanomatta. Hän huitoi kuljettajaa kotoaan ottamallaan keittiöveitsellä, jonka sahalaitainen terä oli 25 senttimetriä pitkä.

Kuljettaja yritti paeta autosta, mutta ei saanut turvavyötään auki. Samalla syytetty jatkoi pelkääjän paikalta iskujaan häntä kohti.

– Jotain se huusi, että "älä älä" ja käsillä yritti suojautua. Se piti niin kuin molempia käsiä ylhäällä kasvojen edessä, syytetty muisteli tilannetta poliisikuulusteluissa.

Pyynnöillä ei ollut hyökkääjän toimintaan mitään vaikutusta.

Mies yritti autosta pois pyrkiessään puolustautua lyömällä miestä autossa olleella pesuainepullolla pään tai kasvojen alueelle.

– Löin sillä purkilla muutaman kerran ja sitten sen pullon kaulaosa katkesi. Mies säpsähti tätä siinä, mutta ei lopettanut toimintaa.

Tällä veitsellä taksikuskin kimppuun käytiin syrjäisellä parkkipaikalla Jyväskylässä.Itä-Suomen poliisilaitos

"Pelkäsin että mies ajaa minun päälleni"

Lopulta kuljettaja sai itsensä turvavöistä ja pakeni ulos autosta. Hän kertoi käräjäoikeudessa, että veren sokaisemana hän lyyhistyi ulos auton ulkopuolelle, jossa mies kävi potkimassa tai polkemassa häntä.

Uhri arvioi, että väkivalta kesti kokonaisuudessaan kahdesta neljään minuuttia.

Syytetty kiistää potkimisen. Hän kertoi kuulusteluissa, että kiersi puukotuksen jälkeen taksin ja näki taksikuskin kaatuvan maahan.

– En tiedä oliko sille jotain syytä, että taksikuski kaatui siihen maahan. Varmaan kompastui, hän sanoi kuulusteluissa.

Tämän jälkeen hyökkääjä nousi autoon. Kuljettaja kuuli auton kaasutuksen ääntä ja hänelle tuli vaikutelma, ettei nuorukainen osannut käyttää automaattivaihteista autoa.

– Pelkäsin että mies ajaa minun päälleni, niin menin sinne pusikon suuntaan ja siinä oli auto parkkeerattuna, ja hain siitä sitten samalla suojaa itselleni.

– Muistan että mies katsoi minua päin ja vaikutti jotenkin pelokkaalta, kun hän oli siellä autossa takaisin.

Tekoväline jäi taksiin pelkääjän paikan taakse.

Apua soittanut: Uhri kuin veressä uitettu koira

Hyökkääjän ajettua alueelta pois lähti taksinkuljettaja kävelemään samaan suuntaan apua huutaen. Joidenkin satojen metrien päästä hän löysi asutusta ja meni soittamaan ovikelloa.

Asunnon omistaja muisteli poliisin kuulusteluissa, kuinka löysi ovensa takaa täysin vereentyneen miehen pyytämässä apua.

– Mies oli yltä päältä veressä, näytti että kasvoissakaan ei ollut sellaista kohtaa missä näkyisi puhdasta ihoa. Kuvailisin että mies oli kuin "uitettu koira", kaikki vaatteet olivat verestä märkänä ja muun muassa hänen housun lahkeet valuivat verta. Kaikki iho mikä näkyi, oli veren peitossa, nainen kertoi.

– Verta oli niin paljon, että vielä eilen hinkkasimme verta rapuistamme, kun sitä valui niin paljon.

Oikeudessa tiistaina kuunnellun hätäpuhelun perusteella uhri oli niin yltä päältä vedessä, että soittaja ei osannut sanoa, mihin kaikkialle uhria oli viilletty.

Erikoinen sattuma asiassa oli se, että myöhemmin, kun tapahtunut sai julkisuutta ja mediahuomiota, paljastui naiselle, että hän itseasiassa tunsi puukottajan perheen.

Taksin sisäosat vereentyivät pahoin miehen hyökättyä kuljettajan kimppuun.

Ei voi työskennellä enää taksikuskina

Taksinkuljettaja sai tilanteessa merkittävät vammat. Hän oli torjunut hyökkäystä kädellään ja ottanut terästä kiinni niin, että se oli leikannut kättä luuhun asti. Vasemman käden vammoja joudutaan kuntouttamaan yhä, ja tiistaina oikeudessa syyttäjä epäili, että hyökkäys aiheutti uhrille todennäköisesti pysyvän haitan.

Taksinkuljettaja itse kertoi oikeudessa, että ilman puolustautumista käsin hän "ei olisi tässä".

– Jos en olisi ottanut terästä kiinni, niin en olisi hengissä, hän totesi.

Taksinkuljettajan asianajaja taas kertoi, että hyökkäyksen jäljiltä uhrille ommeltiin yhteensä noin 150 tikkiä. Päämiehensä pään hän taas kuvaili "olevan kuin shakkilauta", koska viiltoja kulkee sen poikin sikin sokin.

Fyysisten vammojen lisäksi henkiset haavat ovat syvät. Taksinkuljettajan asianajaja kertoi, että traumaattisen tapahtuman vuoksi hänen päämiehensä ei pysty enää palaamaan taksinkuljettajan ammattiin.

Tapahtumasarjan oikeudenkäynti jatkuu tänään torstaina, jossa käsitellään henkirikosta, jota tekemään syytetty ajoi ryöstämällään taksilla. Miestä syytetään murhasta, mutta hänen mukaansa kyseessä on tappo.

Hyökkäyksen jälkeen mies otti taksin käyttöönsä ja ajoi Mikkeliin, jossa tappoi sittemmin tuntemansa naisen. Hän lähetti matkalta kuvan, jossa ratissa näkyy muutama veritippa merkkiä tapahtuneesta rikoksesta.Itä-Suomen poliisilaitos