Syyttäjä vaatii naiselle tuomiota törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syyttäjän mukaan nainen aiheutti miehen kuoleman törkeällä huolimattomuudella.
Kuolemantapaus tapahtui kesällä 2023.
Syyttäjän mukaan nainen oli sopinut miehen kanssa tapaamisen huumekauppojen merkeissä. Teosta syytetty nainen oli syyttäjän mukaan ollut myymässä huumeita, jonka mainitaan olevan ”PV:tä”, mikä viitannee "peukkuna" tunnetuksi tulleeseen alfa-PVP-huumausaineeseen.
Kauppojen yhteydessä oli tullut erimielisyyttä. Erimielisyys oli koskenut sitä, maksetaanko huumausaine ensin, vai luovutetaanko se ensin ostajalle.
Mies roikkui ikkunasta syytetyn lähtiessä ajamaan
Nainen oli palannut takaisin pysäköidylle autolleen, mennyt sisälle ja lukinnut ovet. Mies oli seurannut paikalle.
Nainen oli avannut hieman auton ikkunaa, jotta voisi keskustella miehen kanssa. Mies oli pitänyt kädellään kiinni ikkunan välistä, ja jatkanut kävelyä ja hölkkää auton vieressä kiinni pitäen, kun nainen oli lähtemässä paikalta.
Syyttäjän mukaan nainen kiihdytti nopeutta, ja mies oli kaatunut tai tippunut autosta, osuen ensin autoon ja sen jälkeen lyöden päänsä maahan. Nainen näki miehen jääneen makaamaan maahan, mutta poistui paikalta.
Mies kuoli nopeasti kallonsisäisiin vammoihin.
Puolustus katsoo naisen syyllistyneen vain perusmuotoisiin kuolemantuottamukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Puolustus luonnehtii tapahtumia "surkeiden sattumusten sarjaksi"
Nainen oli sittemmin myös karannut Hämeenlinnan vankilan ulkoilupihalta, mutta tavoitettu pian läheisyydestä.
Media poistettiin salista kello 9.40 jälkeen salassa pidettävien todisteiden käsittelemisen ajaksi.
