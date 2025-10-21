Mies löydettiin kuolleena Kalasatamassa sijaitsevalta ajoradalta elokuussa 2023. MTV Uutiset

Syyttäjä: Huumekaupat menivät pieleen

Syyttäjän mukaan nainen oli sopinut miehen kanssa tapaamisen huumekauppojen merkeissä. Teosta syytetty nainen oli syyttäjän mukaan ollut myymässä huumeita, jonka mainitaan olevan ”PV:tä”, mikä viitannee "peukkuna" tunnetuksi tulleeseen alfa-PVP-huumausaineeseen.

Mies roikkui ikkunasta syytetyn lähtiessä ajamaan

Nainen oli avannut hieman auton ikkunaa, jotta voisi keskustella miehen kanssa. Mies oli pitänyt kädellään kiinni ikkunan välistä, ja jatkanut kävelyä ja hölkkää auton vieressä kiinni pitäen, kun nainen oli lähtemässä paikalta.