19-vuotias ukrainalaisnainen yritti teloitustyylistä murhaa syyskuussa 2023 Kauniaisissa.

Nuori ukrainalaisnainen puukotti 40-vuotiasta miestä sängyssä kesken seksin tyynyn alle piilottamallaan teräaseella. Murhan yritys tapahtui syyskuun alussa vuonna 2023 Kauniaisissa.

Nainen ja mies olivat tutustuneet aiemmin ja tavanneet muutaman kerran. He olivat myös harrastaneet seksiä aiemmilla tapaamiskerroilla.

Poliisi sai tiedon tapahtuneesta, kun puukotuksen uhriksi joutunut mies pystyi kesken teon pakenemaan verisenä naisen asunnosta omaan autoonsa. Autosta mies soitti hätäkeskukseen ja kertoi, että hän on vakavasti loukkaantunut.

Paikalle tullut ambulanssi kuljetti miehen välittömästi sairaalaan tehohoitoon.

– Tästä autosta oli nähtävissä verijälkien vana, jota seuraamalla päästiin nopeasti tapahtumapaikan jäljille eli verijäljet osoitti sen, missä tämä epäilty teko oli tapahtunut, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Epäilty teko oli tapahtunut asunnossa, joka kuului nuorelle ukrainalaisnaiselle. Poliisi otti hänet kiinni rikoksesta epäiltynä.

– Hän oli 19-vuotias nainen, joka ei tehnyt kiinniotettaessa minkäänlaista vastarintaa.

Veitsi tyynyn alla

Asunnon sisällä selvisi verijälkien perusteella, että henkirikoksen yritys oli tehty nimenomaan makuuhuoneessa ja tarkemmin ottaen sängyssä.