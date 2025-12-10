Poliisi on ottanut kiinni nuoren, jota epäillään keskiviikkona Turun Nummessa tehdystä väkivallanteosta. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tapon yrityksenä.

Lounais-Suomen poliisi jatkaa Turun Nummen kaupunginosassa keskiviikkoaamuna tapahtuneen epäillyn väkivallanteon selvittämistä.

Poliisi sai hälytyksen Nummenpakan koulun Aurajoen yksikön lähistölle aamukahdeksalta, missä toisen yläkoululaisen epäillään pahoinpidelleen toista yläkoululaista.

Epäilty poistui paikalta, mutta poliisi tavoitti hänet myöhemmin omien tutkintatoimien avulla.

– Epäilty on 15-vuotias poika. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tapon yrityksenä, koska on syytä epäillä, että väkivallanteossa käytettiin teräasetta, sanoo tutkinnanjohtaja, komisario Juhani Malmberg Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Tutkittava rikosnimike voi vielä muuttua esitutkinnan edetessä.

Lue myös: Oppilas pahoinpiteli toista nuorta Turussa

Tapahtumien kulku pääosin tiedossa

Epäiltyä ei ole vielä päästy kuulemaan, mutta esitutkinnassa on tähän mennessä suoritettu jo useita kuulusteluja.

– Tapahtumien kulku on pääpiirteittäin poliisin tiedossa, mutta kuulusteluja jatketaan. Kyseessä on ollut kahden oppilaan välinen asia. Poliisilla on myös käsitys teon motiivista, mutta tutkinnallisista syistä sitä ei vielä tässä vaiheessa ole mahdollista avata tarkemmin, Malmberg sanoo.

Malmberg muistuttaa poliisin tiedotteessa, että nuorten välisiin väkivallantekoihin ja välienselvittelyihin tyypillisesti liittyy aina myös kavereita, joilla voi olla pyrkimys sekaantua ja lähteä selvittämään asioita.

Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa sekä siihen liittyviä tarvittavia selvitys- ja jälkitöitä yhdessä koulun kanssa. Poliisin mukaan kouluun on turvallista tulla.