"Tää ei pilaa meiän kummankaan elämää" – Koskelan murhasyytetyt tsemppasivat toisiaan, kun tajusivat pahoinpitelemänsä pojan kuolleen

Helsingin Koskelan henkirikoksen uhriin kohdistunut kiusaaminen ja väkivalta alkoi syyttäjän oikeudessa kertoman ja poliisin maanantaina julkistaman esitutkintamateriaalin perusteella kahden tämän kauemmin tunteneen pojan toimesta.

Poliisikuulusteluissa poikakaksikko puhui suhteestaan uhriin vältellen ja kiisti kiusanneensa tai pilailleensa tämän kustannuksella.

– Ei sen enempään ku kehenkään muuhunkaan. Et kaikkiin kohdistui sellasta kiusoittelemista. Kysyttäessä mitä sillä tarkotan, niin sellaista vitsailua joka kohdistu kaikkiin. Se oli sellasta tasapuolista, toinen poika sanoi.

Toinen sanoi, että kiusoittelu "lähti vähän lapasesta", mutta puolustautui sillä, että oli kuitenkin viettänyt uhrin kanssa aikaa.

– Ei me siis olla sitä ikinä kiusattu tai mitään jos sitä tarkoitat.

Viime viikolla oikeudessa syyttäjä kertoi kaksikon keksineen "rankaisuleikin". Siinä uhria läpsittiin ja lyötiin, jos tämä teki jotain kaksikon mielestä kiellettyä. Kolmas uhrin murhasta syytetty ja tähän vasta syksyllä tutustunut poika sanoi ihmetelleensä ensin kaksikon suhtautumista uhriin.

– He laittoivat viestiä että oli hauskaa kun (uhri) kaatuili ja muuta. Minusta se oli outoa. Jossain vaiheessa he yrittivät pyytää minua mukaan (- -) että tule kattomaan minkälaista tämä (uhrin) lyöminen ja muu on, ikään kuin teatteria, poika sanoi kuulustelussa.

Syyttäjän mukaan uhria pahoinpideltiin useita kertoja marraskuussa ja tekoja myös kuvattiin. Myös kolmas syytetty osallistui väkivaltaan. Hän myönsi kuulustelussa olleensa kahden muun tavoin mukana rankaisuleikissä ja lyöneensä uhria nyrkillä.

Henkirikos tapahtui perjantaina 4. joulukuuta. Syyttäjän mukaan uhri tuli Koskelan sairaala-alueelle yhden syytetyn syntymäpäivän takia. Tapaamista ennen syytetyt viestittelivät muun muassa siitä, että uhri juotetaan humalaan ja että häntä satutetaan.

– Pääasia et (uhria) sattuu, toinen uhrin pidempiaikaisista tuttavista viestitti.

Vähemmän aikaa uhrin tunteneelta pojalta kysyttiin kuulustelussa, miksi tämä osallistui pahoinpitelemisen suunnitteluun, vaikka kertomansa mukaan koki huonoa omatuntoa aiemmasta väkivallasta.

– Ehkä se on ollut jotenkin niin että olen yrittänyt saada jotenkin hyväksyntää (kahdelta muulta).

Syytetty sanoo tunteneensa raivoa pahoinpidellessään uhria

Uhrin pidempään tunteneet sanoivat kuulusteluissa, että kolmas syytetty kohdisti uhriin enemmän väkivaltaa kuin he. Kolmas syytetty myönsi kuulustelijalle, että tämä voi olla mahdollista.

– Minulla on ollut koko ajan tunne että olisin jotenkin tehnyt eniten mutta me kaikki oltiin siinä ihan yksissä tuumin. (Kaksi muuta syytettyä) saivat minut mukaan tähän paskamyrskyyn. He aloittivat tämän sillä rangaistusleikillä, he olivat ensimmäisiä jotka (uhrin) kanssa juomassa olivat ja (uhria) pahoinpiteli. Mielestäni (he) ovat syypäitä siihen miksi näin tuli tapahtumaan.

Hän sanoi, ettei muista, miksi väkivalta tapahtumailtana alkoi, mutta muistaa muun muassa lyöneensä ja potkineensa uhria useita kertoja.

– Tunsin raivoa, vihastusta ja myös epätoivoa. Ne lyönnit oli mielestäni sellaisia epätoivoisia lyöntejä, en osaa sinänsä enempää selittää tunteitani tilanteessa.

Hän sanoi, ettei tiedä, mikä aiheutti raivontunteen.

– En tiedä kun en oikeastaan tunne edes (uhria). Mielestäni (kaksi muuta poikaa) ei (uhria) mitenkään vihaa. En ole huomannut mitään erikoista, (uhri) ei vaan puhu paljoa yhtään.

Syyttäjä on kertonut, että uhria pahoinpideltiin useiden tuntien ajan. Poikaa lyötiin, potkittiin, hakattiin rautatangolla ja hänen päälleen hypittiin. Esitutkintamateriaalin mukaan kaikki kolme virtsasivat uhrin päälle. Tämä osoittaa poliisin mukaan sadistisuutta. Tapahtumapaikalta on myös kuvattu video, jossa tiedottoman uhrin pakaroiden väliin laitetaan ilotulite ja se sytytetään. Räjähdyksen jälkeen kaikki kolme nauravat ja kättelevät. Esitutkintamateriaalin mukaan nöyryyttäviä tekoja on muitakin ja osa on luonteeltaan vielä käsittämättömämpiä.

STT kertoo teon vakavista ja järkyttävistä piirteistä, jotta tapahtumista on mahdollista saada todellisuutta vastaava kokonaiskuva. Poliisi korosti julkisuudessa jo esitutkinnan aikana, että Koskelan tapaus ei saa unohtua. Helsingin poliisin julkaisemassa blogissa vedottiin, että lapsia on suojeltava paremmin ja että yhteiskunnan on varmistettava, ettei vastaava koskaan toistu.

"Me selvitään tästä uskot tai et"

Kohdistettuaan väkivaltaa uhriin tuntien ajan kolmikko lähti ja jätti tämän makaamaan maahan. Kuulustelujen mukaan ennen lähtöä pojat tarkistivat uhrin olevan elossa. Uhrin pidempään tuntemalta syytetyltä kysyttiin, miksi uhri jätettiin paikalle.

– Koska olimme (- -) niin paniikissa ja toivoimme, että se vaan nousisi ylös, hän sanoi.

Toinen uhrin pidempään tunteneista palasi hetken päästä vielä uhrin luo. Tämän jälkeen hän lähetti toiselle myöskin uhrin pidempään tunteneelle ääniviestin, jossa hän sanoo uhrin kuolleen tai tulevan kuolemaan.

– Mä olin aika shokissa sillon ja erittäin humalassa. (- -) en ollu ihan varma, et mitä pitäis tehdä. Mut ymmärsin varmaan, et se tulee kuolemaan sinne. (- -) Juoksin sit vaa pois sieltä ja mietin kyllä, et pitäiskö soittaa jollekki, mut en mä sit soittanu.

Lauantaina, tekoa seuraavana päivänä uhrin pidempään tuntenut kaksikko kävi uhrin luona, mutta he eivät edelleenkään ilmoittaneet tapahtuneesta. Sen sijaan he siivosivat paikalta kaljatölkkejä. Illalla he viestittelivät toisilleen.

– Jep, me selvitään tästä uskot tai et. Tää ei pilaa meiän kummankaan elämää.

– Mut jos ollaa jäämäs ki nii pakko sanoo et (kolmas syytetty) teki vitusti enemmä ku kumpikaa meistä.

Pojat kirjoittelivat toisilleen, että kolmannen syytetyn on oikeudenmukaista saada ankarampi tuomio kuin heidän. Ajoittain he myös miettivät omaa toimintaansa.

– Miks tehtii näi. Mikä vittu meit vaivaa.

– Ei tää mullekkaa oo helppoo, mun tunteet on vaan särkyny tän asian kaa mul on musta aukko rinnan kohalla joka vaa tuottaa ahdistusta. Tää on niin vitun paskaa ja haluisin peruuttaa kaiken mitä tehtii.

Syytetyn äiti soitti hätäkeskukseen

Uhrin löysi maanantaina aamuseitsemän aikaan paikalle töihin tullut rakennustyöntekijä. Hän huomasi maassa makaavan osittain riisutun pojan ja soitti hätäkeskukseen.

Maanantaiaamuna hätäkeskus oli saanut puhelun myös toisen, uhrin pidempään tunteneen syytetyn äidiltä. Noin kello kymmenen aikaan poliisi soitti äidille takaisin. Äiti sanoi hänen poikansa kertoneen kaveriinsa perjantaina Koskelan sairaala-alueella kohdistuneesta pahoinpitelystä. Kertomuksen mukaan pahoinpitelijä oli kolmas syytetty.

Uhrin pidempään tunteneet pojat olivat ensin tutkinnassa todistajan asemassa, mutta hyvin pian heitäkin alettiin pitää epäiltyinä tekijöinä.

Poliisi kommentoi esitutkintamateriaalissa kaksikon kertomuksia siitä, että he olisivat yrittäneet saada kolmannen syytetyn lopettamaan. Poliisin mukaan tosiasiallisia yrityksiä lopettaa väkivaltaa ei ollut. Poliisi katsoo, että kolmikko osallistui väkivallantekoon yhdessä.