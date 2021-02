Näin Koskelan murhasyytetyt puhuivat uhrinsa ruumiin hävittämisestä – yksi googlasi sadevesitynnereitä ja käski peitellä jäljet valkaisuaineella

“Haluuks käydä heittää valkasuainetta”

– Mä katoin et kuinka isoja ne on et jos oltais viety (uhri) tynnyrissä auton takakontissa niiku pois. Sitä me puhuttiin (toisen epäillyn) kanssa. Loppujen lopuks ku puhuttii nii päätettii et me ei haluta (toisen epäillyn) kaa mennä sinne paikalle. (toinen epäilty) kertoi et (uhri) makaa siellä et ei halua mennä sinne uudestaan, sitten päätettiin ettei mennä sinne enää, poika vastasi.