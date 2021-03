Loppulausuntojen aika: Syyttäjiä ja puolustusta kuullaan vielä viimeisen kerran Koskelan murhan oikeudenkäynnissä

– Pääasia et (uhria) sattuu, toinen uhrin pidempiaikaisista tuttavista oli viestittänyt.

Teon motiivi ei ole selvinnyt, mikä on yksi syy sille, että syyttäjät vaativat syytetyille mielentilatutkimusta.

"Tää ei pilaa meiän kummankaan elämää"

Lauantaina, tekoa seuraavana päivänä uhrin pidempään tuntenut kaksikko kävi uhrin luona, mutta he eivät edelleenkään ilmoittaneet tapahtuneesta. Sen sijaan he siivosivat paikalta kaljatölkkejä. Illalla he viestittelivät toisilleen ja tsemppasivat toisiaan.