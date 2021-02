Miksi Koskelan surmattu nuori jäi ilman lastensuojelun apua? – "Aina kun lapsi menehtyy, olemme epäonnistuneet"

Perään pitäisi lähteä heti

– Heti kun lapsi on yksin ulkona, hän on altis rikoksille ja muille vaaratekijöille. Kyllähän meitä jo laki velvoittaa etsimään lapsia.

– Tyypillisesti tilanne laitoksessa saattaa olla sellainen, että ihminen on yksin yövuorossa tai ajatellaan, että lapsi on turvassa. Mutta ajattelen niin, että kun vuoroja on useampia, niin että kun lisätyövuoroja tulee, niin perään täytyy lähteä viimeistään seuraavana päivänä.

Vankilakeinot, muttei vankila

– Monta kertaa kylältä saattaa tulla soittoa, että miksi lapsia ei pidetä vain lukkojen takana. Emme me niin voi tehdä. Me yritämme tarjota lapsille mahdollisimman normaalin elämän. He ovat vaikeasti oirehtivia lapsia, joilla voi olla päihde- tai muita ongelmia. Ja he tarvitsevat aikuisten apua.