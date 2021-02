Rikostoimittajan kommentti: Koskelan surman yksityiskohdat järkyttävät, mutta meidän on tiedettävä ne, jotta vastaavaa ei koskaan enää tapahtuisi

On sietämätöntä ajatella, mitä 16-vuotias uhri joutui elämänsä viimeisinä hetkinä kokemaan. Eikä vain elämänsä viime hetkinä, vaan viimeisinä kuukausina. Poikaa oli pahoinpidelty jo aiemmin useita kertoja ja viime elokuussa hänen epäillään joutuneen ryöstön uhriksi.

Nyt tiedämme siitä enemmän, ja se on hyvä asia.

Meidän on luettava, kuultava ja saatava tietää, koska vain sillä tavalla me kaikki voimme havahtua ja oppia. Koskelan kaltaista tragediaa ei saa tapahtua enää koskaan.

Aivan kuten Vilja Eerikan raaka murha vuonna 2012 osoitti meille vakavia puutteita lastensuojelussa ja viranomaisten välisessä tiedonkulussa, on tästäkin kauheudesta opittava jotain.

Oikeudenkäynnin alussa pohdittiin sen julkisuutta. Syyttäjät, puolustus ja tuomaritkin olivat yhtä mieltä siitä, että juttu on käsiteltävä mahdollisimman julkisesti, koska sillä on iso yleinen intressi. On yhteiskunnallisesti tärkeää, että tapaus kerrotaan julkisuuteen.