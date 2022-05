Matkasellimurhasta syytettyjen kertomukset muuttuivat oikeudessa – kumpikin kertoi poliisille aivan eri tarinaa

Oikeudenkäynti on jatkunut tänään. MTV Uutiset on paikalla. Voit lukea seurantaa oikeudesta täältä:

Näin kertomukset muuttuivat

"Haluan muuttaa kertomustani"

"Hirveitä kuvitelmia"

Pyynönenkin korjasi tarinaansa

– Niin on siellä ollut tollainen tilanne. Olen ollut sängyssä istumassa katsomassa tätä asiaa, mutta en ole tunkenut sitä (harjaa) sinne syvemmälle, Pyynönen kertoi.

– Ennen tuota tilannetta en tiennyt, mitä harjalla tullaan tekemään. Olen ottanut harjan vessasta. Todennäköisesti se sormenjälki on tullut siitä, hän jatkoi.

Kiisti ensin kaiken, avautui sitten

– Aluks epäilin mut sitku kuullu näiden muiden kommentteja oon älynny sen selvästi tää koitetaan lavastaa mun niskoille ja oon sitä sanonut. Vittu mikä rottalaiva tä on jopa pahempaa ku vasikoiminen, mies selosti käsin kirjoitetussa viestissään.

Pyörsi puheitaan

–Mä olen ollut koko ajan siinä oletuksessa ja mielentilassa, että tää äijä on tehnyt näin. Mä näin vaan pelkää punaista heti kun kuulin.

– Jotkut ihmiset on vaan sellaisia. Mun mielestä se on ihan luonnollista, että jotkut ihmiset on väkivaltaisia, Pyynönen vastasi.