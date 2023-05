Syötkö tarpeeksi hedelmiä ja vihanneksia? Tutkimus: Tietty määrä voi jopa kohottaa kuntoa

European Journal of Preventive Cardiologyn julkaiseman tutkimukse n mukaan viiden hedelmän ja vihanneksen syöminen päivittäin voi olla yhtä hyödyllistä fyysiselle kunnollesi kuin neljän tuhannen askeleen ottaminen, kirjoittaa New York Post .

Näin tutkimus toteutettiin

Tutkimukseen osallistuneet täyttivät myös ruokakyselyn, jossa tarkasteltiin, miten he olivat kuluttaneet 125 erilaista ruoka-ainetta kuluneen vuoden aikana.

Kuidut edistävät aineenvaihduntaa

– Korkealaatuiseen ruokavalioon on jo olemassa monia vakuuttavia terveydellisiä hyötyjä ja tarjoamme vielä yhden, joka liittyy kuntoon. Välimerellinen ruokavalio, jossa on tuoretta ruokaa ja minimaalisesti jalostettuja elintarvikkeita, punaista lihaa ja alkoholia, on hyvä paikka aloittaa, Mi toteaa.