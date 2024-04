Voittaako Petri Kontiola uransa ensimmäisen kannun? Tappara-käskijältä rehellistä puhetta yllätyspaluusta: "Isoin haaste"

Tappara-valmentaja Pasi Puistola kertoo MTV Urheilulle, että kokenut Kontiola on ollut uuden edessä, vaikka seura on tuttu. Tekemistä oli alkuvaiheessa myös pelikunnon saavuttamisessa.

– Paljon uusia asioita pelillisesti hänellekin. Hän on saanut sen vanhan "tietokoneen" vähän kuin nollattua ja päässyt tähän meidän pelisysteemiin kiinni. Siinä on varmasti ollut se isoin haaste, Puistola sanoo.

Kontiola on pelannut Tapparassa aavistuksen aiempaa pienemmässä roolissa. Keskushyökkääjä on kerännyt 15 pudotuspeliotteluun pisteet 1+8=9.

– Paranee koko ajan. Tietysti kyseessä on kokenut pelaaja, joten hän tietää, mitä pudotuspelikiekko on, ja hän on hyvin vastannut siihen, Puistola jatkaa.