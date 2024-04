Mitä kansanedustaja Vornasen ampumistapauksesta tiedetään?

Tämä tapauksesta tiedetään:

– Poliisi ei ole vahvistanut epäillyn 54-vuotiaan miehen henkilöllisyyttä, mutta tieto Timo Vornaseen kohdistuvasta rikosepäilystä on muutoin ollut laajasti esillä.

– Perussuomalaisten puoluesihteerin Harri Vuorenpää Vuorenpään mukaan kyseessä on Vornanen.

– Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut, että puolue ja eduskuntaryhmä tulevat toimimaan "asianmukaisella tavalla". Hän ei täsmentänyt STT:lle, mitä hän asianmukaisella tavalla tarkoittaa.

– Puoluesihteeri Vuorenpään mukaan Vornanen on vapautettu ja häneen on saatu yhteys.

Pääministeri Orpo: Epäilty ampumatapaus on pysäyttävä ja poikkeuksellinen

Tätä ei tiedetä:

– Poliisi ei ole kertonut, mihin käyttöön Vornasen ase on tarkoitettu ja millainen ase oli.

– Miksi Vornasella oli ase mukanaan ravintolassa. Epäselvää on myös se, oliko ase ollut hänellä mukana jo torstaina Eduskuntatalossa.

– Miten tapaus vaikuttaa Vornasen poliittiseen uraan. Purra kertoi, että puolueessa vakavin mahdollinen seuraamus on erottaminen puolueen jäsenyydestä ja eduskuntaryhmästä. Perustuslain mukaan kansanedustaja voidaan eduskunnan päätöksellä erottaa, jos hän saa lainvoimaisen tuomion rikoksesta.

– Vornanen on siviiliammatiltaan poliisi. Lauantaina ei ollut varmuutta siitä, oliko ase hänen virka-aseensa. Ylen haastatteleman Itä-Suomen poliisipäällikön mukaan tämä on epätodennäköistä. Poliisin käytäntönä on, että virka-ase pitää palauttaa, jos virkavapaus kestää yli kolme kuukautta.