"Silloin tajusin, että nyt taitaa olla paha juttu" – Juha kertoo, miten pankin puhelu päättyikin tilin tyhjentämiseen

"Olo oli helpottunut"

– Se oli aika työläs juttu. Kului noin puoli tuntia, kun siinä sahattiin koodeja edestakaisin. Sitten hän sanoi, että nyt on tehty kaikki mitä tehtävissä on, Juha kertoo.

"Nyt taitaa olla paha juttu"

Huijausten määrä kasvanut räjähdysmäisesti

Helsingin poliisilla on parhaillaan käynnissä useita esitutkintoja, joissa asianomistajille on soitettu poliisin tai pankin nimissä ja huijattu suuria summia rahaa.

Nykypäivän huijari voi väärentää äänen, identiteetin ja puhelinnumerot

Kymmenientuhansien menetykset

Asiasta on kirjattu rikosilmoitus, mutta huijareiden kiinnijäämismahdollisuus on pieni.

Juhan ja Minnan oma pankki alkoi heti selvittää tilannetta, mutta ainakin suurin osa rahoista on todennäköisesti jo pankkien tai poliisien ulottumattomissa. Pieni toivo on, ettei luottokorttiyhtiö peri luottorajan avulla siirrettyä rahaa.

Rahapurot pitkin maailmaa

– Kun tili on saatu haltuun, rikolliset hajauttavat rahaliikennettä ja kierrättävät sitä eri tilien kautta. Sitä on työläämpää seurata, ja meille poliiseillekin on hankala tietää yksityishenkilöiden tileistä, ovatko he tässä kuviossa mukana vai onko tili otettu vain haltuun, Siltamäki sanoo.