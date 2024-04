Suomen huumemarkkina on poliisin mukaan kasvanut voimakkaasti viime vuosina, eikä aineiden vyörylle näy loppua.

Keskusrikospoliisi kertoi aiemmin tässä kuussa kansainvälisestä ryhmästä, jonka epäillään lennättäneen kokaiinia Suomeen pienlentokoneella. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes sata kiloa huumeita. Ensi kuussa Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa ruotsalaiseen Dödspatrullen-rikollisverkostoon liittyvästä huumejutusta, jossa poliisin mukaan Suomeen tuotiin muun muassa rekoilla 350 kiloa huumeita.

Suomen tilanteessa on tiettyjä erityispiirteitä, joiden takia ulkomaalaiset toimijat pitävät markkinaa kannattavana. Helsingin poliisin rikostarkastaja Kimmo Sainio viittaa ensiksi kasvaneeseen käyttäjämäärään. Esimerkiksi kokaiinin käyttö on THL:n jätevesitutkimuksen mukaan lisääntynyt huomattavasti Suomen suurissa kaupungeissa. Käytön lisääntyminen menee käsi kädessä saatavuuden helpottumisen kanssa.

– Aiemmin piti tuntea joku henkilö kadun kulmalta. Nyt myynti tapahtuu sovellusten myyntiryhmissä, missä se on räjähtänyt käsiin. Huumeet ovat helposti saatavilla etenkin nuorille, jotka ovat synnynnäisiä puhelinten käyttäjiä, Sainio sanoo STT:lle.

Tyhjiö täyttyy

– Maahantuontimarkkina on auennut uusille toimijoille. Kun yhdistää sen, että käyttö on laajentunut ja markkina on auki, se tarkoittaa, että tulee uusia toimijoita markkinoille.