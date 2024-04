Toronton supertähtien ärhäkkä sanailu tallentui tv-kuviin – maalikuningas katosi yllättäen kaukalosta

Tukala tilanne on saanut joukkueen supertähtien pinnan kiristymään. Kamerat tallensivat kuvanauhalle, kun Auston Matthews , Marner ja William Nylander kiukuttelivat toisilleen vaihtoaitiossa.

Videolla Matthews ja Nylander näyttivät olevan äänessä, mutta kuvan perusteella on vaikea sanoa, suuntasiko kaksikko sanat toisilleen vai kaksikon välissä istuneelle Marnerille. Nylanderin ärhäkkä lause sai innokkaimmat kiekkofanit kokeilemaan huuliltalukutaitojaan.

– Me odotamme toisiltamme paljon ja rakastamme toisiamme. Me puskemme toisiamme eteenpäin ja minusta se on hienoa, Nylander kuittasi Sportsnetille.