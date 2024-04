Bidenin ehkä viimeinen lahja Ukrainalle on mammuttimainen – ja se alleviivaa Euroopan heikkoutta

USA:n tukipaketin arvo on valtava - miten se vertautuu Suomen apuun? Suomen kuluvan vuoden puolustusbudjetti on vajaat kuusi miljardia euroa.

Suomen Ukrainalle antaman puolustustuen arvo on noin 2 miljardia.

Lisäksi Suomi on antanut Ukrainalle humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea noin 220 miljoonaa.

Suomi on tukenut Ukrainaa myös EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta 18 miljoonan arvosta.

Suomessa tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten vastaanottokulut olivat vuosina 2022–2023 noin 550 miljoonaa.