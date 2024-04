Salkkarit-nuoret Elmeri Ylä-Rautio ja Sofia Lehtinen ovat kasvaneet miljoonien silmäparien edessä – näin he luovivat nuorena saavutetun tv-näkyvyyden kanssa

– Kaverini olivat tosi yllättyneitä, koska ei siitä saanut kertoa mitään etukäteen. Se tuli ihan puskista, kun Salkkareiden Instagramissa kerrottiin, että tässä on uusi näyttelijä. Mutta he suhtautuivat positiivisesti ja sanoivat, että tosi hieno juttu, että olen saanut tällaisen työn, Lehtinen sanoo.

Lehtinen on kollegansa kanssa samoilla linjoilla. Hän sanoo saavansa positiivista palautetta esimerkiksi Instagramissa. Joskus hän on törmännyt itseään koskeviin negatiivisiin kommentteihin netissä, mutta henkilökohtaisesti hän ei ole saanut törkypalautetta.

Nyt Ylä-Rautio ja Lehtinen ovat likimain täysi-ikäisiä. Kaksikko on tietyllä tapaa kasvanut julkisuudessa, ja se on ollut heille pääosin positiivinen kokemus.

– En tiedä johtuuko se iästämme vai mistä, että ihmiset eivät ehkä niin paljoa tule juttelemaan tai tutustumaan, koska olemme sarjassa mukana. On se tietysti vaikuttanut siten, että kun on ollut juuri ja juuri yläasteikäisestä asti sarjassa, niin se on vienyt pienen osan arjesta. Se on ehkä se suurin juttu, kun on vakiintunut työelämään jo pienenä, Ylä-Rautio pohtii.