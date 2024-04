Ukrainan joukot eivät lähteiden mukaan ole valmiita suuriin hyökkäyksiin, kuin vasta ensi vuonna. Vaikka Venäjä on yhdysvaltalaisarvioiden mukaan menettänyt yli 300 000 sotilasta, on sillä vielä ylivoima sotilaiden ja aseistuksen saralla.

Ukraina on toisaalta onnistunut yhdysvaltalaisten mukaan puolustamaan haavoittuvia alueitaan maan pohjois- ja itäosassa. Lisäksi Ukraina on onnistunut ajamaan Venäjän Mustanmeren laivaston puolustuskannalle.

Kasvava ongelma

Ukraina sai kuluvalla viikolla viimein hyviä uutisia Yhdysvalloista, kun presidentti Joe Biden allekirjoitti kymmenien miljardien suuruisen apupakettilain. Lakiesitys oli ollut jumissa kongressissa kuukausia, mutta nyt sen avulla Ukraina on saamassa muun muassa lisää ilmatorjuntakalustoa ja ammustarvikkeita.

– Miesvoiman tilanne on kasvava ongelma. Jos sitä ei korjata, ei apupaketti tule ratkaisemaan Ukrainan kaikkia ongelmia, arvioi Foreign Policy Research Institute -ajatushautomon Rob Lee Washington Postille.

Tappiolukuja vähätelty

Ukrainan hallinto ei ole kertonut, kuinka monta sotilasta se tarvitsee kuluvana ja ensi vuonna. Presidentti Volodymyr Zelenskyin ongelmana on, miten sotilaiden määrää voidaan nostaa ilman, että värväysprosessi rikkoo maassa olevan yhtenäisyyden.

– Ketä me olemme sanomaan "teidän täytyy vain värvätä lisää miehiä sotimaan". Mutta samaan aikaan se on todellinen huoli. Heidän viime viikkojen sisällä hyväksymänsä uudet lait auttavat heitä, mutta heidän on mobilisoitava lisää joukkoja ja löytää keino, jolla lisää ukrainalaismiehiä saadaan rintamalle, sanoi Bidenin hallinnon lähde.