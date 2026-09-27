20-vuotias kartanlukija menetti henkensä poikaystävänsä ulosajon seurauksena Espanjassa.
Kartanlukija Soraya Barreiro Rodríguez, 20, on kuollut Villa de Llanes Rallyssa tapahtuneessa onnettomuudessa Espanjassa, kertoo muun muassa La Nueva España -lehti.
Nuoren kartanlukijan hengen vienyt onnettomuus tapahtui lauantaina yhdeksännellä erikoiskokeella La Tornerían tieosuudella. Soraya Barreiro Rodríguezin poikaystävä Germán Romanon, 26, ajama BMW suistui tieltä ja syttyi palamaan.
Romano sai palovammoja yrittäessään pelastaa tyttöystäväänsä. Romano vietiin sairaalaan.
Järjestäjät päättivät keskeyttää rallin ja välittivät osanottonsa Soraya Barreiro Rodríguezin perheelle ja läheisille.
La Nueva España raportoi, että asfalttitie vaikutti olevan onnettomuuspaikalla hyvässä kunnossa. Auton kerrotaan ilmeisesti lentäneen suojakaiteen yli metsäiselle alueelle.
Onnettomuudesta on käynnistetty tutkinta.
Samassa kilpailussa olivat aiemmin menehtyneet vuonna 2021 kuljettaja Jaime Gil ja kartanlukija Diego Calvo.
Ralleihin jo pienenä
Soraya Barreiro Rodríguez oli suuhygienistiksi syyskuussa valmistunut nuori nainen. Hänen vanhempansakin ovat olleet innokkaita rallin ystäviä ja veivät Sorayan sekä hänen Pablo-veljensä kilpailuihin jo kaksikon ollessa lapsia.
Myös Pablo osallistui tähän Villa de Llanes Rallyyn ajamalla Citroënia.
Yksi heidän sedistään oli menehtynyt liikenneonnettomuudessa kaksi vuosikymmentä sitten Sorayan tavoin juuri 20-vuotiaana.