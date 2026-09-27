Helsingin Hämeentiellä lähellä Kurvia on käynnissä poliisioperaatio.
Poliisi sai puoli kuuden aikaan illalla tehtävän uhkaavasti käyttäytyneestä miehestä Helsingin Hämeentiellä, lähellä Kurvia.
Hätäkeskukseen oli ilmoitettu Hämeentiellä talon alaovella seisovasta miehestä, jolla oli kädessään jalkajousi.
Tältä tapahtumapaikalla näytti.MTV / VISA HÖGMANDER
Kun poliisi tavoitti miehen, hänen käytöksensä oli uhkaavaa. Mies tuli teräaseen kanssa poliisia kohti, eikä totellut poliisin käskyjä. Poliisi käytti asetta hänen pysäyttämisekseen.
Mies toimitettiin sairaalahoitoon. Hänellä ei ole hengenvaaraa, poliisi tiedottaa.
Helsingin poliisi tutkii asiaa miehen osalta ainakin virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.
Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tekee poliisin aseenkäyttöön liittyen esiselvityksen ja vastaa siltä osin tutkinnan tiedottamisesta.
Paikalle hälytettiin useita poliisipartioita.
Paikalle oli hälytetty useita poliisipartioita.MTV / VISA HÖGMANDER