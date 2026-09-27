Kaksi norjalaista tekee videoita huonoista vitseistä ja miljoonat ihmiset haluavat katsoa niitä.

Norjalaiset Helgi Jacobsen ja Erlend Johansen alkoivat seitsemän vuotta sitten tehdä videoita TikTokiin. Aluksi kyse oli lähinnä kahden naapurin yhteisestä harrastuksesta – kuivista, absurdeista ja tarkoituksella vähän tyhmistä vitseistä.

Nyt kaksikolla on sosiaalisessa mediassa miljoonayleisö.

Vitsin ei tarvitse olla hauska

Kaksikon huumori rakentuu usein arkisista tilanteista, jotka viedään täysin absurdiin suuntaan.

Vitsit voivat olla kuivia onelinereita tai perinteisiä iskävitsejä. Ja juuri siinä piilee niiden idea: Vitsin ei välttämättä tarvitse olla hyvä ollakseen hauska.

Usein komiikka syntyy myös kahden miehen välisestä dialogista. Toinen sanoo jotain näennäisen järkevää, ja toinen vie ajatuksen täysin vinoon suuntaan.

Mukana on myös stereotypioita ja kansallisuuksien välisiä kulttuurieroja.

Yksi heidän suosituimmista hahmoistaan on vähäpuheinen suomalainen. Suomalainen on hiljaa, haistelee puuhalkoja ja tietenkin saunoo.

Esimerkin kaksikon suomalaisvitsistä voit katsoa tästä.

Kaksikon taustat eivät voisi olla arkisemmat. Erlend on työskennellyt markkinoinnin ja verkkokaupan parissa, Helgi on tehnyt töitä kirkon nuoriso- ja kasvatustyössä.

Nyt harrastuksesta on kuitenkin kasvanut kansainvälinen komediailmiö ja uusi ura.

Useita live-esiintymisiä Suomessa

Suomalaisyleisölle kaksikon huumori on tullut tutuksi myös live-esiintymisistä. Kaksikko on vieraillut Suomessa useita kertoja viime vuosina – viimeksi eilen Helsinki Comedy Festivalilla, jossa he olivat yksi illan yleisömagneeteista.

Lavalla luvassa oli tuttua hahmodynamiikkaa, paljon kahden kaverin välistä sanailua ja improvisaatiota yleisön kanssa.

Ja ehkä juuri siinä on koko ilmiön ydin.

Kaksi naapuria tekee videoita huonoista vitseistä – ja miljoonat ihmiset haluavat katsoa niitä.

Katso jutun alussa olevalta videolta huonoja, mutta hauskoja suomalaisvitsejä.