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– Tuo varmasti monia tunteita mieleen ja pintaan, herkkyys välittyi myös tähän teidän ilmaisuun.

Tuomaristo kehui esityksen kaunista ja koskettavaa tunnelmaa.

Jari Puhakka on säveltänyt kappaleen vuosituhannen alussa. Isä ja tytär esittivät sen aikanaan yhdessä Syksyn sävel -ohjelmassa, jossa nuori Johanna Puhakka niin ikään tanssi isän soittaessa kappaletta. TTK-esityksessä nähtiin myös lyhyt ote tästä esityksestä vuosien takaa.

Näyttelijä Johanna Puhakan ja tähtiopettaja Jurijs "Jurza" Trosenkon tanssiesityksessä oli koskettava lisä, kun näyttelijän isä Jari Puhakka oli mukana esittämässä tanssin taustalla kuultua kappaletta Pieni ballerina, jonka Jari-isä on aikanaan tehnyt tyttärelleen. Puhakan ja Trosenkon tanssi oli hidas valssi.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.

Johanna Puhakka ja Jurijs "Jurza" Trosenko tanssivat koskettavasti Jari Puhakan tyttärelleen säveltämän kappaleen tahtiin.

Katso videolta kuinka Johanna Puhakka ja Jurza Trosenko tanssivat Pienen ballerinan tahtiin

Katso videolta kuinka Johanna Puhakka ja Jurza Trosenko tanssivat Pienen ballerinan tahtiin

Johanna Puhakka ja Jari-isä saivat TTK-studion herkistymään: "Eihän tällaisia tilaisuuksia tule"

Johanna Puhakka ja Jari-isä saivat TTK-studion herkistymään: "Eihän tällaisia tilaisuuksia tule"

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Janne Saarisen ja Katri Riihimäen esityksen herkkä tunnelma vakuutti tuomarit

Tanssii Tähtien Kanssa

20:21 Tanssii Tähtien Kanssa

Tanssii Tähtien Kanssa

20:48 Tanssii Tähtien Kanssa

Johanna Puhakka ja Jari-isä saivat TTK-studion herkistymään: "Eihän tällaisia tilaisuuksia tule"

Tanssii Tähtien Kanssa

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Tanssii Tähtien Kanssa

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Tanssii Tähtien Kanssa

21:24 Tanssii Tähtien Kanssa

Tanssii Tähtien Kanssa

21:49 Tanssii Tähtien Kanssa

Helena Ahti-Hallberg

Jorma Uotinen totesi Jari-isän läsnäolon tuoneen esitykseen tietysti erityisen koskettavan osansa, mutta pohti, että siihen valitut baletin liikkeet kenties rajoittivat hieman itse valssin tulkintaa.

Johanna Puhakka oli itse esityksen jälkeen tunteikkaana.

– Hirveän etuoikeutettu ja kiitollinen fiilis, että ylipäätään päästään tekemään tällainen esitys kimpassa, eihän tällaisia tilaisuuksia tule koskaan. Jää varmasti minulle ja faijalle ikuisesti sydämeen.