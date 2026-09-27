Johanna Puhakka ja Jurijs "Jurza" Trosenko tanssivat koskettavasti Jari Puhakan tyttärelleen säveltämän kappaleen tahtiin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.
Näyttelijä Johanna Puhakan ja tähtiopettaja Jurijs "Jurza" Trosenkon tanssiesityksessä oli koskettava lisä, kun näyttelijän isä Jari Puhakka oli mukana esittämässä tanssin taustalla kuultua kappaletta Pieni ballerina, jonka Jari-isä on aikanaan tehnyt tyttärelleen. Puhakan ja Trosenkon tanssi oli hidas valssi.
Jari Puhakka on säveltänyt kappaleen vuosituhannen alussa. Isä ja tytär esittivät sen aikanaan yhdessä Syksyn sävel -ohjelmassa, jossa nuori Johanna Puhakka niin ikään tanssi isän soittaessa kappaletta. TTK-esityksessä nähtiin myös lyhyt ote tästä esityksestä vuosien takaa.
Tuomaristo kehui esityksen kaunista ja koskettavaa tunnelmaa.
– Tosi kaunis musiikki, ihana kappale, totesi Jukka Haapalainen.
Haapalainen jatkoi, että on selkeää, kuinka tärkeä kappale on Puhakalle.
– Tuo varmasti monia tunteita mieleen ja pintaan, herkkyys välittyi myös tähän teidän ilmaisuun.
Lisäksi tuomari antoi myös teknistä palautetta sekä parannusehdotuksia, joihin yhtyi. Tämä totesi tanssiasennon kehittyneen, mutta suositteli lisätreeniä jalkatekniikan osalta.