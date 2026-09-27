Lentopallon EM-kisoissa historiallisen pronssimitalin ottanut Suomen miesten lentopallomaajoukkue on maanantaina juhlittavana Tampereella.
Lentopalloliitto kertoo, että kansanjuhla on Tampereen Keskustorilla kello 17.30 alkaen.
Suomi eteni Tampereen alkulohkostaan pudotuspeleihin Italiaan, jossa se kaatoi Kreikan ja sen jälkeen voitti hallitsevan maailmanmestarin Italian. Välierissä tuli tappio Ranskalle, mutta lauantaina pelatussa EM-pronssiottelussa Suomi kaatoi Slovenian 3–0. Mitali on Suomen lentopallomaajoukkueelle ensimmäinen arvokisoissa.