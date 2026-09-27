Janne Saarinen ja Katri Riihimäki esittivät koskettavan wieninvalssin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.
Juontaja-näyttelijä Janne Saarinen ja tähtiopettaja Katri Riihimäki tanssivat wieninvalssin Lord Huron -yhtyeen kappaleeseen The Night We Met. Riihimäki kertoi, että hän halusi omistaa tanssin hänen isovanhemmilleen.
Tuomarit olivat yhtä mieltä siitä, että esitys oli erityisesti visuaalisesti näyttävä kokonaisuus.
– Vauhtia odotin enemmän. Parina olette tähtiluokkaa. Suoraan elokuviin, Jorma Uotinen heitti.
– Jalkatyö on siistiä, erittäin luotettavan tuntuinen valssi, Jukka Haapalainen sanoi.
– Te teette kaikki oikeat asia, mutta nyt se pitäisi tehdä voimakkaammin, Helena Ahti-Hallberg vinkkasi.
Pari sai pisteitä yhteensä 22 pistettä.