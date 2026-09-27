– Te teette kaikki oikeat asia, mutta nyt se pitäisi tehdä voimakkaammin, Helena Ahti-Hallberg vinkkasi.

– Vauhtia odotin enemmän. Parina olette tähtiluokkaa. Suoraan elokuviin, Jorma Uotinen heitti.

Juontaja-näyttelijä Janne Saarinen ja tähtiopettaja Katri Riihimäki tanssivat wieninvalssin Lord Huron -yhtyeen kappaleeseen The Night We Met. Riihimäki kertoi, että hän halusi omistaa tanssin hänen isovanhemmilleen.

Aino Haili työskentelee MTV Uutisissa kulttuuri- ja viihdetoimittajana. Haili on erikoistunut muun muassa undergroundkulttuuriin, musiikki-, elokuva- ja kuninkaallisaiheisiin sekä ilmiöihin. Haili ottaa vastaan mielellään uutisvinkkejä viihteen ja kulttuurin saralta.

Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.