Matti Leino ja Kia Lehmuskoski päräyttivät neljännen suoran TTK-lähetyksen aloituksen tanssillaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 27. syyskuuta ohjelman neljäs suora lähetys.
Illan aloittivat näyttelijä Matti Leino ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski. He tanssivat cha cha chan Rey Ruizin kappaleeseen El Diablo Anda Suelto.
Tuomaristo oli esityksestä häkeltynyt.
– Upea aloitus illalle, aivan loistelias kunnianosoitus cha cha challe, aloitti Jukka Haapalainen.
Helena Ahti-Hallberg oli samoilla linjoilla.
– Eihän tästä voinut olla tykkäämättä.
– Olit ihan törkeän hyvä kapellimestari kehollesi äsken.
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Näin pohti myös Jorma Uotinen.
– Voiko sanoa nykykielellä, että sikamakee.
– Jotenkin niin pakotonta menoa ja nautinnolla. Sanon vaan, että siinä se oli, Matin ja Kian yhteinen täysosuma.
Tuomarit antoivat kaksikolle pisteitä yhteensä 27 pistettä.