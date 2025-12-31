Pääministeri Orpon mukaan Suomen ja Viron kesken on muodostunut hyvät toimintatavat aiempien kaapelirikkojen seurauksena.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei ota vielä kantaa siihen, onko Itämeren tuore kaapelirikko hybridioperaatio.

– En menisi vielä mihinkään johtopäätöksiin. Katsotaan nyt rauhassa, mitä viranomaisten tutkinta tästä kertoo, sanoo Orpo MTV Uutisille.

Suomen viranomaiset ovat ottaneet haltuun laivan, jonka epäillään vaurioittaneen Elisa-yhtiön merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä.

Orpo sanoo olleensa itse yhteydessä viesteillä kollegoihin Itämeren ympäristössä ja käyneensä keskustelun Viron pääministerin kanssa.

Orpon mukaan Viron kanssa tehdään yhteistyötä vikojen korjaamiseksi ja tapahtuneen selvittämiseksi.

– Meille on nyt valitettavasti, kun näitä on ollut aikaisemminkin, muodostunut aika hyvät toimintatavat ja viranomaiset tietävät, miten edetä yhdessä, sanoo pääministeri Orpo MTV Uutisille.

"Ei olla yksin"

Orpo toteaa, että viranomaiset johtavat operaatiota sekä tutkintaa ja valtioneuvosto seuraa tilannetta on tarvittaessa valmis tekemään päätöksiä.

– Hienoa on, että Itämeren alueen maiden yhteistyö näissä tapauksissa on hyvää ja saumatonta, ja se tukee meidän toimintaa. Ei olla yksin, sanoo Orpo.

Myös sisäministeri Mari Rantanen (ps.) toppuuttelee johtopäätösten tekemistä kaapelirikon syystä.

– En hyppäisi tässä kohtaa vielä johtopäätöksiin, vaan on aika odottaa viranomaisten tutkintatoimia ja johtopäätösten aika on myöhemmin, sanoo Rantanen MTV Uutisille.