Elisan yhteysalus lähtee merikaapelin vauriopaikalle heti kun se on mahdollista.

Elisalta kerrotaan, että yhdessä sen Suomenlahden ylittävässä merikaapelissa havaittiin häiriö aamuviiden aikaan. Kyseessä on Suomen ja Viron välillä kulkeva runkoyhteys, jota käytetään tiedon siirtämiseen.

Elisan turvallisuusjohtaja Kim Tikkanen kertoo, että Elisa on käynnistänyt vianselvityksen ja -tutkinnan. Elisa ei pysty tällä hetkellä arvioimaan tarkasti, milloin vika saadaan korjattua. Yhteysalus on lähdössä tutkimaan vikaa heti, kun sääolosuhteet sallivat.

-- Se lähtee heti, kun sääolosuhteet ovat sellaiset, että se pystyy toimimaan. Alustava arvio on, että siihen joitain päiviä menee, että sinne päästään paikan päälle.

Häiriö ei Elisan mukaan vaikuta sen palveluihin Suomessa tai Virossa, koska yhteydet on varmennettu. Tämä tarkoittaa sitä, että Elisalla on useita tietoliikennekaapeleita.

Häiriöllä voi kuitenkin olla vaikutuksia kaapelista suoria siirtoyhteyksiä hankkineille asiakkaille. Heihin on Tikkasen mukaan oltu suoraan yhteydessä.

Tikkanen kertoo, että Elisa teki viasta ilmoituksen televiestinnästä vastaavalle liikenne- ja viestintävirasto Traficomille heti sen jälkeen, kun häiriö havaittiin varhain keskiviikkona.

Suomen viranomaiset ottivat aamupäivällä haltuun aluksen, jonka epäillään vaurioittaneen Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä.

Poliisi kertoo, että Elisan ilmoittama kaapelin vaurioitumispaikka sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä. Epäilty alus tavoitettiin Suomen talousvyöhykkeellä.

Aluksen ankkuriketju oli meressä, kun alus tavoitettiin.