Suomen viranomaiset ovat ottaneet haltuun aluksen, jonka epäillään vaurioittaneen Elisan merikaapelia.
Suomenlahden merikaapelivauriosta epäillyn Fitburg-rahtialuksen kaikki 14 miehistön jäsentä on otettu poliisin haltuun, kerrottiin Helsingin poliisin ja Rajavartiolaitoksen tiedotustilaisuudessa. Alus on poliisin mukaan vahvasti vartioitu.
Alus otettiin poliisin haltuun tänään kello 11 aamupäivällä. Poliisin mukaan alus on nyt keskusrikospoliisin tutkittavana turvallisessa paikassa.
Epäiltyjä aluksia aluksi kolme
Rajavartiolaitoksen helikopteri tavoitti aluksen ensi kerran aamulla puoli kahdeksan aikoihin sen ollessa Suomen talousvyöhykkeellä. Tuolloin havaittiin aluksen ankkurin olevan alhaalla.
Suomenlahden merivartioston mukaan aluksen miehistö toimi tilanteessa yhteistyökykyisesti.
Suomenlahden merivartioston komentaja Mikko Simolan mukaan epäiltyjä aluksia oli aluksi kolme, mutta päätekijäksi hahmottui Fitburg-niminen rahtialuksen, joka oli matkalla Pietarista Israeliin.
Marinetraffic-sivuston mukaan Fitburg seilaa Karibialla sijaitsevan saarivaltion Saint Vincentin ja Grenadiinien lipun alla. Sivuston mukaan aluksen oli Haifan kaupunki Israelissa.
Tutkintavastuu on KRP:n päällikön Robin Lardotin mukaan tästä eteenpäin Keskusrikospoliisilla.
Lardotin mukaan aluksen miehistöä epäillään muun muassa törkeästä tietoliikenteen häirinnästä ja törkeästä vahingonteosta.
Miehistössä viiden maan kansalaisia
Varsinaiset miehistön kuulustelut eivät ole vielä alkaneet. Miehistössä on Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia. Tiedot voivat poliisin mukaan vielä muuttua.
Ankkuri on poliisin mukaan raahautunut merenpohjassa mahdollisesti muutamia tunteja aamuviiden jälkeen.
Viranomaisten mukaan tapauksessa on paljon salassa pidettävää tietoa eikä kaikkea näin ollen voi kertoa julkisuuteen.
Yhteyksiä esimerkiksi aiempiin tapauksiin selvitetään poliisin mukaan.
Poliisi ei spekuloi sitä, onko tapauksen taustalla valtiollista vaikuttamista vaan asiaa selvitetään normaalina esitutkintana.
Siihen poliisi ei ota kantaa, onko mahdollisesti muita kaapeleita rikkoutunut, kuten Viron julkisuudessa on pohdittu.
Juttu päivittyy.