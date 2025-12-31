Suomenlahdella sattui varhain keskiviikkona merikaapelivaurio, josta ei vielä kovin paljoa tiedetä.
Rajavartiolaitos paikansi aluksen, jonka epäillään toiminnallaan aiheuttaneen Elisan tietoliikennekaapelin vaurioitumisen Suomenalahdella. Epäilty Fitburg-alus tavattiin Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvan ja helikopterin toimesta Suomen talousvyöhykkeellä aamulla.
Teon tahallisuudesta ei pysty vielä sanomaan mitään, koska se riippuu niin monesta asiasta, toteaa Åbo Akademin merioikeuden professori Henrik Ringbom.
– On hyvin mielenkiintoista, mikäli tässä tapauksessa suomalaisia viranomaisia päästettiin alukselle sen ollessa talousvyöhykkeellä. Eagle-S:n tapauksessa laiva oli aluevesillä, Ringbom sanoo.
Suomen talousvyöhyke on kansainvälistä vettä, joten on varsin merkittävää, mikäli alukseen on noustu viranomaisten toimesta jo siinä kohtaa. Jos laivaan onkin noustu vasta aluevesillä, tapaus on Ringbomin mukaan täysin verrattavissa vuoden takaiseen Eagle S:n vyyhtiin.
Professori kuitenkin korostaa, että lisätietoja on syytä odottaa ennen kuin asiasta voi tehdä johtopäätöksiä.
Ringbom pitää suhteellisen epätodennäköisenä, että kyseessä olisi Venäjän varjolaivaston alus.
– Yleensä varjolaivastoon kuuluvat alukset kuljettavat lähinnä öljyä tai kaasua ja ne ovat tyypillisesti tankkereita, Ringbom korostaa.
Marinetraffic-palvelun mukaan Fitburg ei ole tankkeri, vaan yleisrahtialus.