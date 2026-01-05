Suomenlahden kaapelivauriosta epäiltyyn Fitburg-alukseen liittyvä esitutkinta jatkuu viikkoja, kertoo poliisi.
Poliisi kertoo tiedottavansa kaapelivaurion tutkinnasta seuraavan kerran sitten, kun kokonaisuudesta on merkittävää uutta tietoa. Tähän mennessä tietoja on kerätty muun muassa kaapelin vauriopaikalta, itse alukselta ja miehistön jäsenten laitteista.
Fitburgin epäillään vaurioittaneen merikaapelia Viron talousvyöhykkeellä lähellä Suomen talousvyöhykkeen rajaa. Tutkinnassa on sittemmin löytynyt kymmeniä kilometrejä pitkä raahausjälki merenpohjasta. Jälki vaikuttaa poliisin mukaan sopivan aluksen reittiin.