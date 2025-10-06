Florida Panthersin suomalaispuolustaja Niko Mikkola on erikoisen tilanteen keskellä ennen uuden NHL-kauden alkua.

Florida murjoi Tampa Bay Lightningin hurjien jäähyminuuttien värittämässä harjoitusottelussa 7–0-lukemin lauantai-iltana.

Mikkola syötti joukkueensa 8–0-maalin, mutta osumaa ei lopulta hyväksytty. NHL:n toimitsijat nimittäin tajusivat, että Mikkola oli saanut jo aiemmin samassa erässä ulosajon.

Mikkolan ei siis olisi pitänyt olla enää lainkaan jäällä.

ESPN:n NHL-toimittaja Greg Wyshynski nosti asian tapetille viestipalvelu X:ssä. Wyshynski kertoi sääntökirjan tulkinnan siitä, mitä seuraamuksia ulosajetulle pelaajalle voi jäälle palaamisesta koitua.

– Säännöt sanovat, että pelaaja, joka palaa kentälle ulosajon jälkeen, saa automaattisesti 10 ottelun pelikiellon.

NHL-toimittaja ei kuitenkaan usko, että Mikkolalle lätkäistäisiin tässä tapauksessa pelikieltoa. Mikkola ei nimittäin välttämättä tiennyt, että hänet oli passitettu suihkuun. Ottelussa jaettiin peräti 16 ulosajoa, eivätkä valmentajat tai pelaajat olleet kaikki tilanteen tasalla.

– Tässä oli kyse vain yleisestä viestinnän epäselvyydestä: tuomareiden, joukkueiden ja pelaajien välillä. Tämä ei ole se syy, miksi meillä on tällainen sääntö olemassa, Wyshynski toteaa.

– Sääntö on olemassa siksi, etteivät ulosajon saaneet pelaajat hyppää takaisin jäälle jatkamaan puuhiaan, kuten Luke Witkowski teki vuonna 2017. En usko, että Mikkolan tilanne on tällainen.

Detroit Red Wingsiä edustanut Luke Witkowski sai tuolloin 10 ottelun pelikiellon, kun hän palasi jäälle osallistuakseen tappeluun sen jälkeen, kun toimitsija oli saattanut hänet pois kaukalosta.

Mikkolan kuuluisi saada sääntökirjan mukaan 10 ottelun pelikielto, mutta jos kurinpito tulkitsee tapauksen väärinkäsityksenä, selviää Panthersin suomalaispuolustaja todennäköisesti ilman seuraamuksia.

– Sitä paitsi, kuka nyt oikeasti yrittäisi palata salaa kentälle harjoitusottelussa? Wyshynski lisää.

NHL-kausi käynnistyy Suomen aikaan 8. lokakuuta. Panthers kohtaa avauskierroksella kotiottelussaan Chicago Blackhawksin.