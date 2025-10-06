Seattle Krakenin suomalaishyökkääjä Jani Nyman aloittaa kautensa NHL:n puolella loistavan harjoituskauden jälkeen.
Nyman teki Seattlen valmennusjohtoon vaikutuksen harjoituskauden aikana. 21-vuotias oli joukkueensa paras maalintekijä neljällä täysosumalla kuuteen otteluun. Lisäksi hän sai tililleen yhden syöttöpisteen.
Seattle kohtaa runkosarjan avausottelussaan Anaheim Ducksin perjantaina 10. lokakuuta. Tampereen Ilveksen kasvattia on ennakoitu Seattlen neloskenttään.
Nyman on Seattlen toisen kierroksen varaus kesältä 2022. Hän pääsi pelaamaan NHL:ssä viime kaudella 12 ottelua, joissa syntyi tehot 3+3=6.
Valtaosa ajasta meni AHL:n puolella, missä hän takoi vaikuttavat tehot 28+16=44 yhteensä 58 runkosarjaotteluun Coachella Valley Firebirdsin paidassa.
Seattlessa pelaavat myös suomalaishyökkääjät Eeli Tolvanen ja Kaapo Kakko, joka on tosin viitisen viikkoa sivussa rannemurtuman takia.
NHL-kauden 2025–26 avausottelut pelataan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.