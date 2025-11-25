New York Rangers on asettanut hyökkääjä Juuso Pärssisen siirtolistalle, kertoo NHL-toimittaja Elliotte Friedman X-palvelussa. 24-vuotias Pärssinen ei ole kuulunut enää toviin Rangersin vakituiseen kokoonpanoon.
Viimeisestä kahdeksasta ottelusta Pärssinen on ollut terveenä sivussa kaikkiaan kuudesta. 14 ottelua ovat tällä kaudella tuottaneet tehot 2+1.
Pärssinen solmi toukokuussa kahden vuoden mittaisen ja 2,5 miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen.
Keskushyökkääjä saapui viime kaudella seuraan Nashvillen ja Coloradon kautta.