Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators kärsi kotiyleisönsä edessä karvaan tappion, kun Florida Panthers vei voiton maalein 8–3.
Maalikarkeloista huolimatta Floridan suomalaiset eivät yltäneet tehopisteille. Nashvillen paidassa pelaava Erik Haula sen sijaan kirjautti syöttöpisteen Nick Blankenburgin päätöserän kavennuksesta.
Nashvillen maalilla aloitti Juuse Saros, joka onnistui päästämään päälle 21 minuuttia kestäneen vahtivuoronsa aikana viisi maalia. Torjuntoja hänelle kertyi 11.
Isäntien maalille vaihdettiin loppuillaksi Justus Annunen, joka torjui seitsemän laukausta ja päästi kolme.
Saros on viiden viime ottelunsa aikana vedetty jo kahdesti jäältä viiden maalin päästämisen jälkeen. Viimeksi näin kävi noin kaksi viikkoa sitten, kun Nashville hävisi vieraissa New York Rangersille.
Cooleylle hattutemppu ja risat
Los Angeles Kingsin Joel Armialle kirjattiin syöttöpiste, kun Kings otti kotivoiton Ottawa Senatorsista maalein 2–1. Ottawan ainokaisesta syöttäjäksi merkittiin puolestaan suomalaispuolustaja Nikolas Matinpalo. Senatorsin maalilla nähtiin Leevi Meriläinen, jonka haaviin tarttui 20 laukausta.
Utah Mammoth vei kotikaukalossaan Vegas Golden Knightsista voiton maalein 5–1.
Ottelun kovin maalintekijä oli . Hän teki kaikkiaan neljä maalia, joista kaksi viimeistä tyhjään verkkoon. Cooleylle kirjattiin lisäksi syöttöpiste avausmaalista.