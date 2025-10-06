Dallas Starsiin viime kaudella siirtynyt suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen on vahva ehdokas alkavan NHL-jääkiekkokauden pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi. Näin arvioivat NHL:n verkkosivujen asiantuntijat. Sivujen viidestätoista kiekkotuntijasta kolme nostaa Rantasen ehdolle Conn Smythe Trophy -palkinnon saajaksi.
Rantasen kanssa kolme arviota saavat lasvegasilaisen Golden Knightsin Mitch Marner ja Colorado Avalanchen Nathan MacKinnon, Rantasen entinen tutkapari.
Carolina Hurricanesissa menestystä janoava Sebastian Aho sai asiantuntijoilta yhden nimityksen. NHL.comin kiekkotuntijoiden arviot hajosivat, sillä pudotuspelien parhaan pelaajan palkinnon saajaksi ehdotettiin kahdeksaa pelaajaa.
Mestariksi selkeämpi ykkössuosikki
Mestaruuden voittavan joukkueen ennakointi oli yhdenmukaisempaa, sillä kolmannes sivuston kirjoittajista uskoo Vegas Golden Knightsin voittavan mestaruuden. Jos niin käy, Las Vegas juhlii NHL:n mestaruutta toisen kerran seurahistoriassaan. Golden Knights liittyi NHL:ään kaudella 2017–2018 ja voitti mestaruuden jo keväällä 2023.
Vegas Golden Knightsin kovimmiksi haastajiksi kirjoittajat nostivat Dallas Starsin (neljä mainintaa) ja Colorado Avalanchen (kolme mainintaa). Länsilohkon joukkueilla tuntui olevan ennakkoarvioissa etumatka, sillä itälohkon joukkueista vain kaksi peräkkäistä mestaruutta vienyt Florida Panthers ja Carolina Hurricanes saivat yhden arvion mestarisuosikiksi.
NHL:n runkosarja alkaa varhain keskiviikkona Suomen aikaa kolmella ottelulla. Ilman loukkaantunutta kapteeniaan Aleksander Barkovia pitkään pelaava Florida Panthers isännöi Chicago Blackhawksia. Muut ottelut ovat New York Rangers–Pittsburgh Penguins ja Los Angeles Kings–Colorado Avalanche.