Florida Panthersin ja Tampa Bay Lightningin harjoitusottelu lähti aivan lapasesta jääkiekkoliiga NHL:ssä.

Sarjan hallitseva mestari Panthers murjoi Lightningia NHL:n viimeisellä harjoitusottelukierroksella peräti lukemin 7–0. Maalilukemat eivät kuitenkaan nousseet parrasvaloihin Suomen aikaan sunnuntain vastaisena yönä pelatussa mittelössä.

Jäähyt nousivat. Niitä kun jaettiin peräti 322 minuutin edestä.

Ensimerkit kuumasta iltamasta saatiin jo 19 sekunnin pelin jälkeen, kun Lightningin hyökkääjä Scott Sabourin täräytti ylimitoitetun taklauksen Panthersin tähtipuolustajaan Aaron Ekbladiin, minkä jälkeen Sabourin haastoi vielä Ekbladin tappeluun.

– Tuon myötä saattoi odottaa, että jotain on tulossa, Panthersin suomalaishyökkääjä Eetu Luostarinen totesi Sportsnetin mukaan.

Luostariselle merkattiin ottelussa neljä syöttöpistettä.

Ottelun toimet aiheuttivat huomattavasti jälkipyykkiä. NHL:n kurinpito ilmoitti, että Lightningin puolustaja Roman Schmidt ja hyökkääjä Gage Goncalves saivat sakkotuomiot tilanteista, missä he iskivät poikittaisilla mailoilla Panthersin pelaajia. Schmidt sai 2098,52 dollarin ja Goncalves 3125 dollarin sakot.

Tämän lisäksi Ekbladia kaltoin kohdellut Sabourin ja Panthersin ruotsalaishyökkääjää Jesper Boqvistia runnellut J.J. Moser kutsuttiin NHL:n kurinpidon kuultavaksi.

Ottelussa nähtiin myös erikoinen hässäkkä, kun Panthers teki kolmannessa erässä illan kahdeksannen maalinsa, jossa suomalaispuolustaja Niko Mikkola toimi syöttäjänä. Osuma vietiin kuitenkin viittä minuuttia myöhemmin pois, kun NHL:n toimitsijat tajusivat, että Mikkola oli saanut jo aiemmin erän aikana ulosajon.

Kaikkea sitä.

NHL-kausi käynnistyy Suomen aikaan 8. lokakuuta. Panthers kohtaa avauskierroksella kotiottelussaan Chicago Blackhawksin.