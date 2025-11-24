Dallas Starsin Mikko Rantasen taklaama New York Islandersin Aleksandr Romanov joutuu viiden–kuuden kuukauden huilille.

New York Islandersin venäläispuolustaja Aleksandr Romanov loukkaantui Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä pelatussa jääkiekon NHL:n ottelussa, kun Dallas Starsin Mikko Rantanen runnoi hänet takaa päin päätyä.

Romanoville on tehty olkapääleikkaus. Hänen odotetaan olevan sivussa viisi–kuusi kuukautta, Islanders kertoo.

– Hän ei ole tyytyväinen, siitä ei ole epäilystäkään, Islandersin päävalmentaja Patrick Roy totesi.

Kuumana Rantaselle käynyt luotsi tuumi, ettei Romanovin kaltaista pelaajaa korvata, mutta sanoi, että ruotsalaispuolustaja Adam Boqvistilla on nyt tilaisuus näyttää.

Rantanen sai Romanovin taklaamisesta ulosajon. Suomalaishyökkääjä ajettiin ulos myös sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun hän taklasi Calgary Flamesin selästä.