Jääkiekon NHL-seura Buffalo Sabres on erottanut kehitysvalmentajana työskennelleen ex-hyökkääjänsä Adam Mairin.
Sabresin pelaajakehityksestä jo vuosia vastannut Mair pidätettiin syyskuussa rattijuopumuksesta syytettynä. Hän oli kolaroinut ajamansa BMW:n toisen ajoneuvon perään.
Kolarihetkellä Mairilla oli kyydissään lapsia takapenkillä, The Athletic kertoo Buffalon tv-kanava WGRZ:ia lainaten. Mair oli puhalluskokeen mukaan kahden promillen humalassa, kun rattijuopumuksen raja Yhdysvalloissa on 0,8 promillea.
Onnettomuudessa ei onneksi ollut loukkaantuneita. Mair, 46, on syytettynä kolmesta törkeästä rikkomuksesta ja hänen on määrä palata oikeuteen joulukuussa jatkokäsittelyä varten.
Mair hyllytettiin Sabresin toimesta pidätyksensä jälkeen. Mair, joka pelasi Sabresissa hyökkääjänä vuosina 2002–2010, on työskennellyt organisaatiossa pelaajien kehityksen parissa vuodesta 2015 lähtien. Nykyinen toimitusjohtaja Kevyn Adams ylensi Mairin pelaajien kehityksen johtajaksi vuonna 2021. Sabresilla on palveluksessaan kolme muuta kehitysvalmentajaa.