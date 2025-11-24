Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres otti makean 4–1-kotivoiton Carolina Hurricanesista. Sabresin maalia vartioinut Ukko-Pekka Luukkonen torjui 29 kertaa.

Voitto on Luukkoselle toinen peräkkäinen sen jälkeen, kun hän vietti useamman pelin vaihtopenkillä.

Suomalaisvahti sanoi, että kokoonpanoon kutsuttaessa on oltava valmiina ja pitkä odottaminenkin kuuluu joskus työhön, vaikkei ole aina optimaalista. Hän myös pui, että mitä enemmän saa pelata, sen paremmaksi pelituntuma käy.

– Pelaaminen on tuntunut hyvältä, mutta myös joukkue on pelannut todella hyvin edessäni näissä parissa ottelussa, Luukkonen kommentoi Buffalo Hockey Beatin mukaan.

Buffalon päävalmentaja Lindy Ruff suitsutti suomalaisvahdin pelanneen erinomaisen ottelun.

– Toisessa ja kolmannessa erässä oli pari isoa tilannetta. Kun annoimme joitain pahoja tehopaikkoja, ja he ovat hyvä joukkue, hän teki torjuntoja, joita tarvitsimme, Ruff ruoti.

Carolinan tehohyökkääjä Sebastian Aho jäi ilman pistemerkintää, mutta keräsi reilun 21 peliminuuttinsa aikana yhteensä neljä jäähyminuuttia. Carolinan menestys on ollut reilun viikon ajan vaihtelevaa, sillä joukkue on hävinnyt joka toisen ottelunsa.

Suomalaispuolustaja Henri Jokiharju kasvatti tehopistesaldoaan syötöllä Boston Bruinsin ja San Jose Sharksin kohtaamisessa. Ottelua isännöineet hait päihittivät vieraansa luvuin 3–1.

Jokiharju kirjautti syöttöpisteensä Boston Bruinsin ainokaiseksi jääneestä osumasta kolmannessa erässä.