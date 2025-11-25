Pekka Rinteen manttelinperijä Juuse Saros kuului vuosikymmenen alussa kiistatta jääkiekon NHL:n parhaimpien maalivahtien joukkoon, mutta 30-vuotiaan suomalaisvahdin tilastot ovat sojottaneet heikentyneessä Nashville Predatorsissa jo pitkään alaspäin.

Predatorsin ykkösmaalivahdin Saroksen tämän kauden numeroihin tuli lisää heikennystä, kun hallitseva mestari Florida Panthers murjoi maanantaina paikallista aikaa tenneseeläisisännät peräti 8–3. Saros päästi kiekon selkänsä taakse viidesti ja torjui 11 kertaa, kunnes forssalainen teki tilaa nuoremmalle virkaveljelleen Justus Annuselle. Nashvillen kakkosvahti ei pystynyt kääntämään joukkueensa suuntaa, sillä torjuntoja kertyi seitsemän ja päästettyjä maaleja kolme.

Predatorsin päävalmentaja Andrew Brunette ja pelaajat eivät pakoilleet vastuutaan murskatappiossa. Romahdusta oli hankala selittää, sillä viikonloppuna Nashville pelasi sisukkaasti sarjakärki Coloradoa vastaan.

– Tämä oli kamala peli. Pelasimme huonosti heti ensimmäisestä erästä lähtien. Tällaista ei voi hyväksyä. Emme voi pelata näin ja luulla, että voisimme voittaa, Nashvillen kapteeni Roman Josi ihmetteli seuran nettisivuilla.

Nashvillen kakkossentteri Erik Haula keräsi ottelussa syöttöpisteen. Floridan suomalaiset Anton Lundell ja Niko Mikkola jäivät vaille pistemerkintää.

Ykkösvaraus houkuttimena