Yleisurheilun MM-kisojen iltasessiossa lauantaina 13. syyskuuta käydään muun muassa miesten kuulantyönnön ja naisten 10 000 metrin finaalit. MTV Urheilu seuraa kisojen avauspäivän huipennusta tässä artikkelissa.

Iltasession ainoana suomalaisurheilija on Urho Kujanpää, joka avaa Suomen kisat miesten seiväshypyn karsinnassa kello 13.05 alkaen.

MM-lauantain päätapahtumat

Lue: Miesten kävelykisassa hurjaa draamaa: Kärkimies hyytyi totaalisesti

Lue: Kiekonheittotähti Sandra Elkasevic antoi myrskyvaroituksen karsinnassa

Lue: Miesten kuulakarsinnassa iso raato: "Petin teidät kaikki"

MM-yleisurheilun lauantain iltasession ohjelma:

12.05 3000 metrin estejuoksu, miehet, alkuerät

12.30 Pituushyppy, naiset, karsinta

12.55 100 metriä, naiset, alkuerät

13.05 Seiväshyppy, miehet, karsinta (Urho Kujanpää)

13.50 1500 metriä, naiset, alkuerät

14.35 100 metriä, miehet, alkuerät

15.10 Kuulantyöntö, miehet, finaali

15.30 10000 metriä, naiset, finaali

16.20 4x400 metrin viesti, sekajoukkue, finaali

MM-yleisurheilun lauantain iltasession seuranta:

Klo 12.43: Myös miesten 3 000 metrin estejuoksun viimeinen alkuerä sisälsi dramatiikka. ME-mies Lamecha Girma kaatui jo alkumatkasta ja piteli kättään, mutta juoksi jatkoon. Maailman rankingissa sijalla 13 oleva espanjalainen Daniel Arce sen sijaan karsiutui finaalista, kun hän kaatui ja keskeytti jalkaansa pidellen.

Olipas dramaattiset alkuerät!

Klo 12.35: Myös naisten pituushypyn karsinta on alkanut. Karsintaraja on 675.

Klo 12.34: Alla vielä Urho Kujanpään tunnelmia ennen seiväshypyn karsintaa. Kujanpäällä on alla haastava kesä, mutta tavoittelee silti finaalipaikkaa Tokiossa.

3:00 Urho Kujanpää haastavan kesän jälkeen MM-kisoissa – tavoittelee finaalia.

Klo 12.32: Miesten 3 000 metrin estejuoksun alkuerien toisessa erässä nähtiin draamaa. Viimeisen kierroksen avausesteellä meni miehiä nurin, muun muassa uusiseelantilainen Geordie Beamish, joka ponnahti kuitenkin ketterästi pystyyn ja eteni jatkoon.

Myös Saksan Frederik Ruppert oli vaikeuksissa, mutta ponnisteli finaaliin 0,06 sekunnin erolla. Pariisin olympiakakkonen Kenneth Rooks karsiutui surkealla ajalla 8.45,57.

Klo 12.25: Illan kuulafinaalista yllättäen karsiutunut Payton Otterdahl on selittänyt epäonnistumistaan. "Petin teidät kaikki", yhdysvaltalaismörssäri pahoittelee sosiaalisessa mediassa. Lisää aiheesta tästä linkistä!

Klo 12.20: Iltasession avauslaji, miesten 3 000 metrin estejuoksun alkuerät, ovat käynnissä.

Klo 11.51: Suomalaisittain lauantain mielenkiintoisin laji on siis miesten seiväshypyn karsinta. Varman finaalipaikan tuo 580:n ylitys, mutta ennakkoarvioiden mukaan loppukilpailuun riittänee noin tulos 575.

Urho Kujanpään osalta tämä tarkoittaa sitä, että hänen pitäisi käytännössä hypätä uusi ennätyksensä. Kujanpää teki ennätyksensä 570 Madridissa kesäkuussa.

Klo 11.41: Suomen aikaan aamuyöllä käydyissä 35 kilometrin kävelykisoissa nähtiin siis pahoja hyytymisiä. Tämä oli odotettua, sillä olosuhteet olivat erittäin kuumat ja kosteat kisojen aikaistamisesta huolimatta.

Ruotsin huippukävelijä Perseus Karlström antoi kovaa kritiikkiä maalissa ollelle lääkintähenkilökunnalle. Lue lisää aiheesta tästä linkistä!

Klo 11.27: Illan finaaleina ovat miesten kuulantyöntö, naisten 10 000 metriä sekä 4 x 400 metrin sekaviesti. Valokeilaan astuvat siis muun muassa kympin ME-nainen Beatrice Chebet sekä kuulantyönnön ME-mörssäri Ryan Crouser.

Klo 11.25: Tervetuloa mukaan MM-kisojen avauspäivän seurantaan. Tokiossa ilta-aikaan käytävä kisasessio käynnistyy Suomen aikaa kello 12.05 miesten 3 000 metrin estejuoksun alkuerillä.

Miltä Suomen menestysmahdollisuudet kisoissa näyttävät? Alla niistä tekee selkoa MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä.

2:43 Tommi Evilä arvioi Suomen menestysmahdollisuuksia yleisurheilun MM-kisoissa – "Tilanne vähintäänkin kutkuttava".