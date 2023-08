MTV seuraa MM-yleisurheilua: Alisa Vainio taivaltaa SE-kyytiä ja taistelee kovista sijoista

Lauantai 26. elokuuta

Aika Laji Vaihe Suomalaiset 8.00 Maraton (N) finaali Nina Chydenius, Alisa Vainio 11.05 10-ottelu: 110 m aitajuoksu finaali 11.25 Kuulantyöntö (N) karsinta Eveliina Rouvali, Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä 12.00 10-ottelu: Kiekonheitto finaali (A) 13.05 10-ottelu: Kiekonheitto finaali (B) 15.00 10-ottelu: Seiväshyppy finaali ......... 20.05 10-ottelu: Keihäänheitto finaali (A) 20.25 Seiväshyppy (M) finaali 20.30 4x400 m viesti (M) alkuerät 20.55 4x400 m viesti (N) alkuerät 21.10 10-ottelu: Keihäänheitto finaali (B) 21.15 Kuulantyöntö (N) finaali Eveliina Rouvali, Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä? 21.30 800 m (M) finaali 21.50 5 000 m (N) finaali 22.25 10-ottelu: 1 500 m finaali 22.40 4x100 m viesti (M) finaali 22.50 4x100 m viesti (N) finaali

Kello 8.36: Sullivan on ajettu kiinni. Vainio on mukana monikymmenpäisessä pääjoukossa 25:ntenä, viisi sekuntia keulasta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kello 8.30: Yhdysvaltain Susanna Sullivan on karannut reiluun johtoon. Hän on yksin keulilla, 16 sekunnin erolla Chachaan. Vainio on 16:ntena, 20 sekuntia kärjestä. Chydenius on jäänyt entisestään ja on nyt 2.43 minuuttia kärjestä, edelleen sijalla 75.

Kello 8.20: Ecuadorin Rosa Chacha on nykäissyt muutaman sekunnin johdon. Alisa Vainio on nyt sijalla 21, mutta vain viisi sekuntia ecuadorilaisesta, ja hän taivaltaa SE-kyytiä. Nina Chydenius on 75:ntenä (+1.43), ja hänen takanaan on vain yksi juoksija.

Kello 8.12: Kolmen kilometrin kohdalla Vainio on kuudentena. Kärjessä useita kymmeniä juoksijoita kasassa.

Kello 8.09: Kärjessä on nyt laaja joukko yhdessä, Szabo ja Kaseda siinä kärkivaiheilla. Vainio on kahden kilometrin kohdalla seitsemäntenä. Chydenius on koko juoksijajoukon peräsijoilla, jo yli 40 sekuntia kärjestä.

Kello 8.04: Unkarin Nora Szabo ja Japanin Rika Kaseda ovat hiukan irronneet muusta joukosta. Alisa Vainio on 15:n joukossa, Nina Chydenius joukon häntäpäässä.

Kello 8.00: Naisten maraton on käynnistynyt.

Kello 7.28: Hyvää huomenta ja tervetuloa lauantaipäivän MM-kisaseurannan pariin. Suomalaisia on tulessa heti aamun ensimmäisessä lajissa, kun naiset lähtevät maratonille kello 8 Suomen aikaa. 42,195 kilometrin kilpailua taittavat Nina Chydenius ja Alisa Vainio.

Vainio on juossut MM-kisoissa maratonin aiemmin kahdesti: vuonna 2019 hän oli 26:s ja viime vuonna 16:s. Chydenius teki puolestaan aikuisten arvokisadebyyttinsä viime vuonna Münchenissä EM-kisoissa, joissa hän sijoittui maratonilla 39:nneksi. Vainio keskeytti kyseisen kilpailun.